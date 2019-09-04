Big Chefs Avrupa açılımını Frankfurt’tan başlattı
Türkiye ve Orta Doğu’da 60’tan fazla şubesi bulunan gastronomi zinciri BIG Chefs, Avrupa açılımını Frankfurt’tan başlattı. Markanın kurucusu Gamze Cizreli, uluslararası ekonomi merkezi olmasının yanı sıra genç nüfusu ve birçok kültürü buluşturması nedeniyle Frankfurt’u seçtiklerini söyledi.
GASTRONOM iş kadını Gamze Cizreli tarafından 2007 yılında kurulan ve kısa sürede 60’tan fazla şubeye ulaşıp zincir haline gelen BIG Chefs’in Frankfurt şubesi, iki yıllık hazırlıktan sonra kentin tam ortasında bulunan en büyük alışveriş merkezi MyZeil’in 4’üncü katında açıldı. Toplam 650 metrekare alana açılan BIG Chefs, Akdeniz ve Levanten mutfağından geliştirilen zengin menüsüyle Frankfurt’un çok kültürlü yaşamına hitap ediyor.
Frankfurt’u uluslararası bir ekonomi merkezi olmasının yanı sıra genç nüfusu ve birçok kültürün buluştuğu bir metropol olması nedeniyle özellikle seçtiklerini söyleyen Gamze Cizreli, Almanya ağırlıklı olmak üzere BIG Chefs’in Avrupa’ya açılımının süreceğini kaydetti.
TÜRK SİMİDİ VE ALMAN BRETZELİ
Türk simidinin yanında Alman bretzeliyle zenginleştirilmiş menüsünde kahvaltıya genis yer ayıran BIG Chefs ekibi, menülerini Alman medyasının temsilcilerine de tanıttı.
Cizeli ve ekibi misafirlerle yakından ilgilenirken Şef Koordinator Murat Aslan ile Pazarlama ve İletişim Müdürü Deniz Karaman menülerini anlattı.
MyZeil alışveriş merkezinin yöneticisi Marcus Schwatz da açılışa katılıp, BIG Chefs ekibine başarılar diledi.
Tüm şubelerin şeflerini koordine eden Murat Aslan ve Frankfurt Şefi Timur Aynacı.
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