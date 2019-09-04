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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Gürsel KÖKSAL / FRANKFURT
04.09.2019 - 19:01, Son Güncelleme:

Big Chefs Avrupa açılımını Frankfurt’tan başlattı

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Big Chefs Avrupa açılımını Frankfurt’tan başlattı

Türkiye ve Orta Doğu’da 60’tan fazla şubesi bulunan gastronomi zinciri BIG Chefs, Avrupa açılımını Frankfurt’tan başlattı. Markanın kurucusu Gamze Cizreli, uluslararası ekonomi merkezi olmasının yanı sıra genç nüfusu ve birçok kültürü buluşturması nedeniyle Frankfurt’u seçtiklerini söyledi.

GASTRONOM iş kadını Gamze Cizreli tarafından 2007 yılında kurulan ve kısa sürede 60’tan fazla şubeye ulaşıp zincir haline gelen BIG Chefs’in Frankfurt şubesi, iki yıllık hazırlıktan sonra kentin tam ortasında bulunan en büyük alışveriş merkezi MyZeil’in 4’üncü katında açıldı. Toplam 650 metrekare alana açılan BIG Chefs, Akdeniz ve Levanten mutfağından geliştirilen zengin menüsüyle Frankfurt’un çok kültürlü yaşamına hitap ediyor.
Frankfurt’u uluslararası bir ekonomi merkezi olmasının yanı sıra genç nüfusu ve birçok kültürün buluştuğu bir metropol olması nedeniyle özellikle seçtiklerini söyleyen Gamze Cizreli, Almanya ağırlıklı olmak üzere BIG Chefs’in Avrupa’ya açılımının süreceğini kaydetti.

Big Chefs Avrupa açılımını Frankfurt’tan başlattı

TÜRK SİMİDİ VE ALMAN BRETZELİ
Türk simidinin yanında Alman bretzeliyle zenginleştirilmiş menüsünde kahvaltıya genis yer ayıran BIG Chefs ekibi, menülerini Alman medyasının temsilcilerine de tanıttı.

Big Chefs Avrupa açılımını Frankfurt’tan başlattı

Cizeli ve ekibi misafirlerle yakından ilgilenirken Şef Koordinator Murat Aslan ile Pazarlama ve İletişim Müdürü Deniz Karaman menülerini anlattı.
MyZeil alışveriş merkezinin yöneticisi Marcus Schwatz da açılışa katılıp, BIG Chefs ekibine başarılar diledi.

Big Chefs Avrupa açılımını Frankfurt’tan başlattı
Tüm şubelerin şeflerini koordine eden Murat Aslan ve Frankfurt Şefi Timur Aynacı.

Big Chefs Avrupa açılımını Frankfurt’tan başlattı

 

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