Bıçak çeken soyguncu, döner bıçağını görünce arkasına bile bakmadı

BERLİN’de esnaflık yapan 59 yaşındaki Diyarbakırlı Niyazi Aydın’ın dükkanına şimdiye kadar 13 kez saldırganlar tarafından ‘soyma’ girimişi oldu. Her seferinde döner bıçağıyla soyguncuları kaçıran deneyimli esnafın son denemesi geçen hafta oldu.

ÇANTAYA PARALARI KOYMASINI İSTİYOR

Yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarına an be an yansıyan olay şöyle gelişti: 30 yaşlarında, sakallı ve başında şapkası olduğu anlaşılan bir kişi müşteri gibi dükkana giriyor. İçeceklerin olduğu bölüme doğru yürüyor. Bir anda kasanın bulunduğu tezgahın arkasına geçerek elindeki bıçakla Aydın’ı tehdit ediyor. Yanında getirdiği çantayı Aydın’a uzatıp kasadaki paraları koymasını istiyor.

ELİNDEKİ ÇANTAYI BIRAKIYOR

Son derece soğukkanlı davranan Aydın, heyecanlı görünen soyguncuyu bir yandan sakinleştirmeye çalışırken bir taraftan da tezgahın altındaki döner bıçağına uzanıyor. Soyguncunun bir-iki saniye kapıya doğru bakmasını fırsat bilen Aydın, 50 cm’lik döner bıçağını kapıp soyguncuyu kovalamaya başlıyor. Önce sendeleyen soyguncu elindeki çantayı bırakıp arkasına bile bakmadan dükkanı terk ediyor. Aydın soyguncuyu sokakta da bir süre kovalıyor ancak yakalayamıyor.