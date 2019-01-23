Beverley'e küfür eden taraftara salona giriş yasağı
Patrick Beverley'ye saha kenarında hakaret eden Dallas taraftarına sezon sonuna kadar ceza verildi.
NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks, kendi sahasındaki maçta rakip oyuncuya hakaret eden taraftarına sezon sonuna kadar salona giriş yasağı verdi. Dallas'ın 3 Aralık 2018'de Los Angeles Clippers'ı konuk ettiği maçta Clippers oyun kurucusu Patrick Beverley, pota arkasındaki bir taraftarın üzerine top atmıştı. Bu sebeple oyundan ihraç edilen ve 25 bin dolar da ceza alan Beverley, maçtan sonra yaptığı açıklamada o taraftarın üst üste iki kez ailesini hedef alan küfürler ettiğini ve bunu kabul edemeyeceğini savunmuştu. ESPN'deki habere göre uzun yıllardır aynı yerde kombine bileti olduğu belirtilen Dallas taraftarı, takım yönetimince alınan karar doğrultusunda sezon sonuna kadar Dallas'ın sahası olan American Airlines Center'a alınmayacak.
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