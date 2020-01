‘Beton yığınları arasında Yüsra’yı gördüm... Aman Allah’ım...’

ALMANYA’nın Herne şehrinde yaşayan Karabüklü gurbetçi ailenin 11 yaşındaki kızı Ecrin İnam, ailesiyle birlikte haberlerde Elazığ depremini izlediği sırada enkaz altından 24 saat sonra çıkarılan 2.5 yaşındaki Yüsra Yıldız’ı görünce etkilendi. Haber sonrasında ablası Bennu (12), 3 yaşındaki kardeşi Hilal ve 1 yaşındaki diğer kardeşi Erva’yla birlikte eşyalarının yarısıyla oyuncaklarının bulunduğu 5 bavul dolusu yardım oluşturdu. Ecrin, anne ve babasının da yardımıyla bavulların içine Yüsra bebek için yazdığı duygu dolu mektupta ise şöyle dedi:





‘YATAĞIMDA BOL BOL DUA ETTİM’

“Bugün benim doğum günüm. Ama Mutlu olamıyorum ve kutlama yapmayacağım. Yüsra 2.5 yaşında beton yığınları arasında. ‘Annemi istiyorum’ feryadını duyunca yıkıldım. Sanki o betonların içine gömüldüm, aman Allah’ım yardım et ne olursun. Babam haberlere bakarken gizli bir şekilde merdivenler arasında gözüm takıldı. Yukarıya çıkan ayaklarım kilitlendi, Yüzü gözü toz olmuş Yüsra’nın, aman Allah’ım yardım et ne olursun. Boğazına bir şeyler takıyorlardı, acaba boğazımı yaralanmıştı. Allah’ım ne olur yetiş yardım et Yüsra’ya. Ne yapmalıyım diye hemen düşündüm. Odama çıktım yatağımda bol bol Yüsra için dua ettim. Aklıma bir şey geldi. Kıyafetlerimi bavuluma doldurdumaya başladım. Annesi kalmıştı betonlar arasında, İnşallah bulurlar. Babası onları korumak için canını vermiş.”





BABASI THY’DEN DESTEK İSTEDİ

Ecrin ve kardeşleri ayrıca kendi kumbaralarında biriktirdiği harçlıklarını da AFAD tarafından açılan yardım hesaplarına da gönderdi. Diğer yandan baba Abdullah İnam’da THY’ye e-mail atarak, “Bizler Almanya’dan ve Avrupa’dan deprem bölgesine gerek acil ihtiyaçlar olsun gerek çocuklarla ilgili yemek ve bebeklere mama, bebek bezi gibi, elbise, oyuncak gibi ne ise ihtiyaç olarak, yardım etmek için sizlerden taşımacılık olarak yardım bekliyoruz. Sizler bize ‘kargo’ anlamında bu yapacağımız çalışmaya destek verirseniz, bizler gurbetçiler olarak hemen bir çalışma yaparak, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istiyoruz” diyerek eşyaları göndermek için yardım istedi.