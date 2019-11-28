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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
28.11.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

Beşinin de gözü koltukta!

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Beşinin de gözü koltukta!

Bundesliga'da bu hafta alınacak sonuçlara göre beş takımın liderlik koltuğuna oturma şansı var. Gladbach, RB Leipzig, B. Münih, Schalke ve Freiburg takımlarının alacakları sonuçlara göre lider olma ihtimali var. Haftanın kapanış maçı istisnai olarak bu kez pazartesi oynanacak.

BUNDESLIGA'da 13. Hafta yarın Schalke ile Union Berlin karşılaşmasıyla açılıyor. Gelsenkirchen kentinde oynanacak maçın başlama saati 20.30. Schalke'de Ozan Kabak ve Suat Serdar'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor. Schalke bu maçı kazanıp ilk dört sıradaki takımların puan kaybetmesini bekleyecek. Schalke, galip geldiği taktirde üst sıralarda bulunan Gladbach, Freiburg, B. Münih ve RB Leipzig'in alacağı sonuçlara göre liderlik hesapları yapacak.

Beşinin de gözü koltukta

FAVRE'NİN SON MAÇI OLABİLİR
Ligde cumartesi beş karşılaşma oynanacak. Geçen hafta farklı yenilgi alan Hoffenheim yine farklı yenilen Düsseldorf'u ağırlıyor. Cumartesi günü gözler Dortmund Hertha Berlin maçında olacak. Hertha Teknik Direktör Jürgen Klinsmann 10 yıl aradan sonra ilk kez Bundesliga'da teknik direktör olarak sahaya çıkacak. Bu karşılaşma Dortmund Teknik Direktörü Lucian Favre için ise belki Dortmund'daki son maçı olacak. Dortmund'un yenilmesi durumunda Favre'nin görevine son verilecek. Beraberlik İsviçreli teknik direktörü kurtarır mı bilinmez. Cumartesi akşamı Bayern Münih sahasında Leverkusen'i ağırlıyor. Bu hafta lider olma şansı bulunan takımlardan RB Leipzig ise deplasmanda sonuncu sıradaki Paderborn'a konuk oluyor.

LİDER PAZAR GÜNÜ OYNUYOR
Geçen hafta Union Berlin'e yenilen ve buna rağmen liderliğini sürdüren Gladbach, bu kez sahasında Freiburg ile oynuyor. Ligin iki formda takımının alacağı sonuç liderin kim olacağını da belirleyecek. Lider ile dördüncü sıradaki takımın maçı pazar saat 15.30'da başlayacak. Kuzey derbisinde Wolfsburg W. Bremen'i ağırlıyor. Avrupa Ligi maçları nedeniyle Hessen derbisi pazartesi akşamı oynanacak. Mainz sahasında saat 20.30'da ezeli rakibi Frankfurt'u ağırlayacak.

Haftanın maç programı şöyle:

YARIN:
Schalke – Union Berlin (20.30)
CUMARTESİ:
Hoffenheim – Düsseldorf (15.30)
Hertha Berlin – Dortmund (15.30)
FC Köln – Augsburg (15.30)
Paderborn – RB Leipzig (15.30)
B. Münih – Leverkusen (18.00)
PAZAR:
Gladbach – Freiburg (15.30)
Wolfsburg – W. Bremen (18.00)
PAZARTESİ:
Mainz – Frankfurt (20.30)

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