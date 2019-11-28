Beşinin de gözü koltukta!
Bundesliga'da bu hafta alınacak sonuçlara göre beş takımın liderlik koltuğuna oturma şansı var. Gladbach, RB Leipzig, B. Münih, Schalke ve Freiburg takımlarının alacakları sonuçlara göre lider olma ihtimali var. Haftanın kapanış maçı istisnai olarak bu kez pazartesi oynanacak.
BUNDESLIGA'da 13. Hafta yarın Schalke ile Union Berlin karşılaşmasıyla açılıyor. Gelsenkirchen kentinde oynanacak maçın başlama saati 20.30. Schalke'de Ozan Kabak ve Suat Serdar'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor. Schalke bu maçı kazanıp ilk dört sıradaki takımların puan kaybetmesini bekleyecek. Schalke, galip geldiği taktirde üst sıralarda bulunan Gladbach, Freiburg, B. Münih ve RB Leipzig'in alacağı sonuçlara göre liderlik hesapları yapacak.
FAVRE'NİN SON MAÇI OLABİLİR
Ligde cumartesi beş karşılaşma oynanacak. Geçen hafta farklı yenilgi alan Hoffenheim yine farklı yenilen Düsseldorf'u ağırlıyor. Cumartesi günü gözler Dortmund Hertha Berlin maçında olacak. Hertha Teknik Direktör Jürgen Klinsmann 10 yıl aradan sonra ilk kez Bundesliga'da teknik direktör olarak sahaya çıkacak. Bu karşılaşma Dortmund Teknik Direktörü Lucian Favre için ise belki Dortmund'daki son maçı olacak. Dortmund'un yenilmesi durumunda Favre'nin görevine son verilecek. Beraberlik İsviçreli teknik direktörü kurtarır mı bilinmez. Cumartesi akşamı Bayern Münih sahasında Leverkusen'i ağırlıyor. Bu hafta lider olma şansı bulunan takımlardan RB Leipzig ise deplasmanda sonuncu sıradaki Paderborn'a konuk oluyor.
LİDER PAZAR GÜNÜ OYNUYOR
Geçen hafta Union Berlin'e yenilen ve buna rağmen liderliğini sürdüren Gladbach, bu kez sahasında Freiburg ile oynuyor. Ligin iki formda takımının alacağı sonuç liderin kim olacağını da belirleyecek. Lider ile dördüncü sıradaki takımın maçı pazar saat 15.30'da başlayacak. Kuzey derbisinde Wolfsburg W. Bremen'i ağırlıyor. Avrupa Ligi maçları nedeniyle Hessen derbisi pazartesi akşamı oynanacak. Mainz sahasında saat 20.30'da ezeli rakibi Frankfurt'u ağırlayacak.
Haftanın maç programı şöyle:
YARIN:
Schalke – Union Berlin (20.30)
CUMARTESİ:
Hoffenheim – Düsseldorf (15.30)
Hertha Berlin – Dortmund (15.30)
FC Köln – Augsburg (15.30)
Paderborn – RB Leipzig (15.30)
B. Münih – Leverkusen (18.00)
PAZAR:
Gladbach – Freiburg (15.30)
Wolfsburg – W. Bremen (18.00)
PAZARTESİ:
Mainz – Frankfurt (20.30)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle