Beşiktaş'ı şampiyon yapacak olay senaryo
Beşiktaş'ın Sivasspor karşısında kazanmasının ardından şampiyonluk hesapları yeniden yapılmaya başlandı. Siyah beyazlılar lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını 6'ya indirirken Galatasaray ile arasındaki fark da 3 oldu. Peki Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Beşiktaş için ortaya çıkan senaryo siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıracak cinsten.
Beşiktaş, Sivassporu yenerek ligin bitmesine 5 hafta kala lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Siyah beyazlı taraftarlar bu galibiyetin ardından şampiyonluğu yeniden dillendirmeye başlarken fikstürdeki bir detay Beşiktaşı şampiyon yapabilir.
Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için gerekli olan ilk şey tabii ki önündeki 5 maçı kazanması ve 15 puan toplaması.
Beşiktaş'ın maçlarını kazanması şampiyonluk için yeterli olmayacak. Siyah beyazlılar Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Başakşehir'in biri Galatasaray olmak üzere iki maç kaybetmesi gerekecek.
Bu durumda Beşiktaş, ikili averajda Galatasaray'a karşı üstün; Başakşehir ile ikili averajı eşit olacak. Üçlü averajda ise şampiyon olma durumu ortaya çıkacak.Süper Lig'de zirve yarışında Başakşehir, Galatasaray'a karşı 3, Beşiktaş'a karşı 6 puan fakla şampiyonluğa daha yakın taraf.Süper Lig'de son 5 hafta kala Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kalan maçları.
Beşiktaş, Galatasaray'ı yenmesi halinde Galatasaray'a karşı ikili averajdaki üstünlüğünü koruyacak ve zirveye bir adım daha yaklaşacak. Başakşehir ile ikili averajı aynı olan siyah beyazlılar üçlü averajda ise lider oluyor.
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