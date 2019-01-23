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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Gökzel Divarcı / Foto: Arşiv
23.01.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Beşiktaş Türkiye Kupası’nda neden yok?

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Beşiktaş Türkiye Kupası’nda neden yok?

Beşiktaş, son 16 turu maçları başlamasına rağmen Türkiye Kupası'nda neden maç yapmadı taraftarlar merak ediyor. Nedeni ise Beşiktaş bu sezon Ziraat Türkiye Kupası turnuvasında yer almıyor. Peki BJK niçin Türkiye kupasında yok?

Türkiye Kupası son 16 turu maçları öncesinde merak edilen konulardan biri de Beşiktaş şu ana kadar neden maç yapmadığı oldu. Galatasaray dün oynadığı, bugün ise Fenerbahçe’nin oynayacağı Türkiye Kupası maçında Beşiktaş neden yer almıyor. İşte “Ziraat Türkiye Kupası’nda neden yok?” sorusunu yanıtı…

BEŞİKTAŞ TÜRKİYE KUPASI’NDA CEZA NEDENİYLE YER ALMIYOR

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 19 Nisan’daki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Ülker Stadı’nda yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada tatil edilmişti. Beşiktaş, TFF Yönetim Kurulunun, kaldığı yerden seyircisiz devam edilmesine karar verdiği 3 Mayıs’taki müsabakaya çıkmamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş’ı hükmen mağlup sayarak, gelecek sezon kupadan men edilmesine karar vermişti.

TFF’den yapılan açıklamada PFDK’nin, müsabakaya çıkmayan Beşiktaş’ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, kupadan ihraç edilmesine, gelecek sezon kupada yer almamasına ve bu sezon kupanın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödülleri iade etmesine karar verdiği bildirildi.

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