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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
23.04.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Beşiktaş gibi kazanan yok... TAM 158 MİLYON EURO!

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Beşiktaş gibi kazanan yok... TAM 158 MİLYON EURO!

KPMG Football Benchmark ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde son 3 yılda (Bu sezon hariç) 5 büyük lig dışında Son 16'ya yükselen takımların gelirlerini inceledi. Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda kazandığı 158 milyon Euro'yla (1 milyar 34 milyon TL) zirvede yer aldı. Siyah-beyazlılar'ı 2016-2017 sezonunda 128 milyon Euro alan Benfica takip etti. 

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ın peri masalı devam ederken, KPMG Football Benchmark ekibi de 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında 5 büyük lig dışında Son 16'ya yükselen takımların gelirlerini inceledi. Bu 3 sezonda Basel, Gent, PSV, Benfica (2 kez), Zenit, Porto (2 kez), Shakhtar ve Beşiktaş, Son 16'ya yükselmeyi başardı. Bu takımlar arasından sadece Benfica, 2015-2016 sezonunda çeyrek finale adını yazdırmıştı. Bu kulüpler arasında en çok gelir elde eden kulüp ise Beşiktaş oldu.

Beşiktaş gibi kazanan başka takım yok
Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir sezon geçirerek Son 16'ya kalan siyah-beyazlılar, toplam 158 milyon Euro (1 milyar 34 milyon TL*) gelir etti ve 5 büyük lig dışındaki takımlar arasında en çok kazanç sağlayan ekip oldu. Siyah-beyazlılar'ı 2016-2017 sezonunda 128 milyon Euro alan Benfica takip etti. Benfica, 2015-2016 sezonunda da 126 milyon Euro kazanç sağlamıştı. Geçtiğimiz sezon Son 16'da yer alan Porto ise 106 milyon Euro kazandı. 

Ajax’tan daha iyi grup performansı vardı
KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak bir üst tura çıkmıştı. Bu performans sayesinde siyah-beyazlılar kasasını ciddi şekilde doldurdu. Bu performansı sergileyen 5 büyük lig dışında takım yok. Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde peri masalı yaşayan Ajax'ın grup performansında daha iyi sonuçlar almıştı. Şampiyonlar Ligi’nden yüksek gelir elde etmek istiyorsan, sadece katılmak değil iyi sonuçlar da alman gerekiyor'' dedi.

İşte son üç sezonda Son 16’ya kalan beş büyük lig dışındaki takımların gelirleri:

TAKIM         SEZON        GELİR        (Euro)
Beşiktaş      2017-2018   158 milyon
Benfica       2016-2017    128 milyon
Benfica       2015-2016    126 milyon
FC Porto     2017-2018    106 milyon
FC Porto     2016-2017     99 milyon
PSV           2015-2016      95 milyon
Basel         2017-2018      72 milyon

*Euro bugünün kuruna göre çevrilmiştir

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