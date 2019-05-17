Beşiktaş Derneği’nden ‘efsane’li iftar
Baden Württemberg Beşiktaş Derneği‘nin Stuttgart’ta düzenlediği iftar, bölgede yaşayan Beşiktaş taraftarları ile ailelerini buluşturdu. Siyah Beyazlıların efsane forveti Ali Gültiken de Türkiye’den gelerek iftara katıldı.
BEŞİKTAŞ’ın Stuttgart kenti ve yakınlarında yaşayan taraftar ve aileleri, Baden Württemberg Beşiktaş Derneği‘nin iftar yemeğinde bir araya geldi. Beşiktaş’ın efsane oyuncularından milli futbolcu Ali Gültiken de onur konuğu olarak Türkiye‘den gelerek iftara katıldı.
Beşiktaş‘ta oynadığı sürede 100‘e yakın gol atan ve birçok şampiyonluk yaşayan, 38 kez de milli takım forması giyen Gültiken‘in unutulmayan gollerinden derlenen 90 dakikalık özel video da gösterildi. Yemeğin ardından ünlü futbolcu, tarafların sorularını yanıtladı.
MAÇI BİRLİKTE İZLEME DAVETİ
Beşiktaş BW Başkanı Burak Girgin‘in yönettiği söyleşide, Süleyman Seba da anıldı. 60 kişinin katıldığı iftar yemeğinde, şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Başakspor‘un gerisinde kalan Beşiktaş‘la ilgili son gelişmeler, teknik direktör ve yeni transferler değerlendirildi. Girgin, pazar günü Trabzon deplasmanında oynanacak maçı birlikte izlemek üzere tüm taraftarları, Beşiktaş BW e.V. Heiligenwiesen 20, 70327 Stuttgart adresindeki dernek lokaline davet etti.
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