Beş yıl önceki gibi yine çok rahatsız ediciydi!
NSU davasını baş sanığı Beate Zschaepe, duruşma salonuna saat 09.42’de girdi.
DURUŞMAYA elinde çantasıyla gülerek giren Zschaepe, avukatlarıyla neşeli bir hava içinde sohbet etti. Kameralara bakarak da poz verdi.
Beate Zschaepe, beş yıl önce ilk duruşmaya girerken de bir suçlu gibi değil, gülerek bir star gibi girmişti. Zschaepe’nin bu tavrı, duruşmayı izleyen NSU kurbanlarının aileleri ve avukatlarını çok rahatsız etmişti.
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