Beş göçmen kökenliden biri, okulu bitiremiyor

ALMANYA’da sonuçları açıklanan ‘Bildungsmonitor-2019’ adlı araştırma, eğitimdeki makasın iyice açıldığını gösteriyor. Okulunu diploma almadan terk edenlerin oranının 2016’da yüzde 5.7 iken 2017’de 6.3’e yükseldiği bildirildi. Özellikle de yabancı kökenli öğrenciler arasında okulu terk edenlerin sayısının ciddi oranda artması, ‘kaygı verici bir gelişme’ olarak değerlendiriliyor. Aynı dönemde diploma almadan eğitimini bırakan yabancı kökenli öğrencilerin oranı yüzde 14.2’den yüzde 18’e yükseldi. Araştırmada, siyasetçilerin bunu görmezden gelemeyeceği ve bugüne kadarki çabaların yeterli olmadığının açıkça görüldüğü vurgulandı. Özellikle de mültecilerin dil sorunu ve diplomaların yetersizliği nedeniyle eğitimde sorun yaşadığı raporda öne çıktı.





BERLİN LİSTENİN SONUNDA

Almanya’nın 16 eyaletinde eğitim sistemi farklılıklar gösteriyor. Bu nedenle elde edilen başarılardaki uçurum tartışma konusu. Bunda, eyaletlerin maddi olanakları, eğitime ayırdıkları pay ve öğrencilerin geldiği sosyal koşullar etkili. Almanya’da eğitimde Saksonya Eyaleti 14’üncü kez birinci sırada yer alırken, listenin sonunda Berlin var. Araştırmaya göre Berlin’de meslek eğitimi olanaklarının yeterli olmadığı kaydediliyor, göçmen öğrencilerin kötü durumu dikkati çekiyor. Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlardan Hubertus Pellengahr özellikle okulu terk eden yabancı kökenli öğrencilerin sayısının ürkütücü oranda fazla olduğunu vurguladı. Berlin’in Eğitim Bakanı Sandra Scheeres de, “Bizde her üç çocuktan biri yoksulluk içinde büyüyor. Bu yalnızca sosyal adaletsizlik anlamına gelmiyor, aynı zamanda okullar açısından da çok zor koşullar oluşturuyor” dedi.





TAM GÜN OKULLAR ARTIRILMALI

Eğitim politikaları kapsamında Almanya’da bu alana yapılan harcamalar, okullardaki öğretmen sayısı ve teşvikler arttı. Ancak buna rağmen genç insanların katılım fırsatlarının güvenceye alınamadığı araştırmada vurgulanıyor. Entegrasyon, eğitim noksanlığı ve okul eğitimi kalitesi gerileyen alanlar olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, araştırmada, yuvalarda dil eğitimi, tam gün okulların artırılmasını öneriyor. Özellikle de yaşam koşullarının kötü olduğu, yani çocuk ile gençlerin gelecek şanslarının az olduğu bölgelerdeki ve göçmen öğrenci oranlarının yüksek olduğu okullara eğitim finansmanı sağlanması gerektiği belirtiliyor.

EĞİTİME KATKI YÜZDE 10’A ÇIKARILMALI

Araştırma sorumlusu Prof. Dr. Axel Plünnecke, eğitim için özel ve devletin GSMH’dan eğitime ayırdığı yüzde 9 oranının yüzde 10’a yükseltilmesini talep ediyor. Plünnecke, araştırma ve eğitim için hedefe daha uygun yatırımlar yapılmasının ekonomik büyümeyi ve katılımı artıracağını dile getiriyor. Alman Eğitim ve Bilim Sendikası da (GEW) eğitimde başarının toplumsal koşullara bağlı olmasının, Almanya’da eğitimin temel sorunu olduğunu belirtti.