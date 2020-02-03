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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 03.02.2020 - 13:52,Son Güncelleme:/

Beş bebek ölümden dönmüştü... O hemşire serbest

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Beş bebek ölümden dönmüştü... O hemşire serbest

Almanya’nın Ulm kentinde prematüre doğan 5 bebeği morfinle öldürmekle kalkışmak suçundan cezaevine konulan hemşire, beklenmedik şekilde serbest bırakıldı.

ULM Üniversitesi’ne bağlı klinikte erken doğan ve bu nedenle de özel bölümde tutulan beş bebek, geçtiğimiz aralık ayında nefes alma zorluğu çekmiş, doktorların erken müdahalesi sayesinde beş bebek de ölümden dönmüştü. Yapılan incelemede, bebeklere anne sütünün verildiği şırıngalarda morfin tespit edilmişti. Hastane yönetimi, bebekleri morfinle öldürmek isteyen bir hemşire hakkında suç duyurusunda bulunmuş, savcılık ise yaptığı soruşturma çerçevesinde hemşirenin tutuklanmasını istemişti. 28 Ocak’ta nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan hemşire, serbest bırakıldı.

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