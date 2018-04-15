Berlinliler artan kiraları protesto etti
Berlinliler, 4-14 Nisan arasını ‘kiraların artmasına direnme ve eylem haftası’ ilan etti. Bu çerçevede binlerce Berlinli, sürekli artan kiraları ve emlak spekülatörlerini düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.
TOPLUMUN her kesiminden binlerce Berlinli, cumartesi günü sokaklara dökülüp tepkisini dile getirdi. Farklı alanlardan 200’ün üzerinde dernek ve sivil toplum kuruluşunun desteklediği yürüyüş, Potsdammer Platz Meydanı’nda başladı.
Yürüyüşe Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) da destek verdi. Hafta boyunca Berlinli Türkleri de eyleme katılmaya çağıran TBB’nin Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Uyguner, özellikle son beş senede Berlin’de konut fiyatlarının radikal bir şekilde arttığını söyledi. Berlin’in bir kiracı şehri olduğunun altını çizen Uyguner, “Berlin’de insanların yüzde 85’i kirada oturuyor. Son iki senede kiralar 9.7 oranında artmış. Son 10 seneyi hesaba katarsak bu oran yüzde 76’ya kadar varıyor. Ama insanların gelirleri aynı oranda artmıyor” dedi.
Yürüyüşe katılan Handan Karataş ise yükselen kiralardan şikayetçi olduğu için eyleme destek verdiğini söyledi. Özellikle bazı semtlerde tadilat ve modernleştirme bahanesiyle kiraların sürekli yükseltildiğini belirten Karataş, insanların sosyal yaşam alanlarından atılıp Berlin dışına bile çıkmaya zorlandığı vurgusunu yaptı.
KÖPEKBALIĞINA BENZETİLDİLER
Emlak spekülatörlerinin sık sık ‘köpekbalığı’ şeklinde resmedildiği eylemde Türkçe dövizler de taşındı. Çok sayıda döviz ve pankartın taşındığı, renkli görüntülerin yer aldığı protesto yürüyüşüne yaklaşık 10 bin Berlinli katıldı.
KONUTLARDAN ÇIKMAYA ZORLANIYORLAR
Berlin’de son yıllarda başta merkez ilçelerde olmak üzere kiralar katlanarak artıyor. Kentin kenar mahallelerinde bile uygun fiyata bir konut kiralamak zorlaştı. Berlinliler artık gelirlerinin giderek artan bir kısmını konut kiralarına ayırmak zorunda kalıyor. Bunun yanında çok sayıda konut ve bina, spekülatif amaçlarla el değiştiriyor. Aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda dar ve orta gelirli aile, modernleştirme ya da öz kullanım gibi gerekçelerle konutlarından çıkmaya zorlanıyor. Daireler boşaltılıp çok daha yüksek bedellerle tekrar kiralanıyor ya da özel mülkiyet olarak yüksek fiyatlarla satılıyor. Bundan Berlin’de yaşayan Türk vatandaşları da olumsuz etkilenirken, yükselen kiraları karşılayamayan Türkler ve diğer dar gelirli Berlinliler yıllardır yaşadıkları sosyal alanları terk etmek zorunda kalıyor.
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