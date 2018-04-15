Berlinliler artan kiraları protesto etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBerlinliler artan kiraları protesto etti
GeriAvrupa Berlinliler artan kiraları protesto etti
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
İHA / Fotoğraflar: AFP
15.04.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Berlinliler artan kiraları protesto etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Berlinliler artan kiraları protesto etti

Berlinliler, 4-14 Nisan arasını ‘kiraların artmasına direnme ve eylem haftası’ ilan etti. Bu çerçevede binlerce Berlinli, sürekli artan kiraları ve emlak spekülatörlerini düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.

TOPLUMUN her kesiminden binlerce Berlinli, cumartesi günü sokaklara dökülüp tepkisini dile getirdi. Farklı alanlardan 200’ün üzerinde dernek ve sivil toplum kuruluşunun desteklediği yürüyüş, Potsdammer Platz Meydanı’nda başladı. 

Yürüyüşe Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) da destek verdi. Hafta boyunca Berlinli Türkleri de eyleme katılmaya çağıran TBB’nin Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Uyguner, özellikle son beş senede Berlin’de konut fiyatlarının radikal bir şekilde arttığını söyledi. Berlin’in bir kiracı şehri olduğunun altını çizen Uyguner, “Berlin’de insanların yüzde 85’i kirada oturuyor. Son iki senede kiralar 9.7 oranında artmış. Son 10 seneyi hesaba katarsak bu oran yüzde 76’ya kadar varıyor. Ama insanların gelirleri aynı oranda artmıyor” dedi.
Yürüyüşe katılan Handan Karataş ise yükselen kiralardan şikayetçi olduğu için eyleme destek verdiğini söyledi. Özellikle bazı semtlerde tadilat ve modernleştirme bahanesiyle kiraların sürekli yükseltildiğini belirten Karataş, insanların sosyal yaşam alanlarından atılıp Berlin dışına bile çıkmaya zorlandığı vurgusunu yaptı.

Berlinliler artan kiraları protesto etti

KÖPEKBALIĞINA BENZETİLDİLER
Emlak spekülatörlerinin sık sık ‘köpekbalığı’ şeklinde resmedildiği eylemde Türkçe dövizler de taşındı. Çok sayıda döviz ve pankartın taşındığı, renkli görüntülerin yer aldığı protesto yürüyüşüne yaklaşık 10 bin Berlinli katıldı.

KONUTLARDAN ÇIKMAYA ZORLANIYORLAR
Berlin’de son yıllarda başta merkez ilçelerde olmak üzere kiralar katlanarak artıyor. Kentin kenar mahallelerinde bile uygun fiyata bir konut kiralamak zorlaştı. Berlinliler artık gelirlerinin giderek artan bir kısmını konut kiralarına ayırmak zorunda kalıyor. Bunun yanında çok sayıda konut ve bina, spekülatif amaçlarla el değiştiriyor. Aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda dar ve orta gelirli aile, modernleştirme ya da öz kullanım gibi gerekçelerle konutlarından çıkmaya zorlanıyor. Daireler boşaltılıp çok daha yüksek bedellerle tekrar kiralanıyor ya da özel mülkiyet olarak yüksek fiyatlarla satılıyor. Bundan Berlin’de yaşayan Türk vatandaşları da olumsuz etkilenirken, yükselen kiraları karşılayamayan Türkler ve diğer dar gelirli Berlinliler yıllardır yaşadıkları sosyal alanları terk etmek zorunda kalıyor.

Berlinliler artan kiraları protesto etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Berlinliler artan kiraları protesto etti

Hollanda’da ‘Can Feda’nın galası yapıldı

İşgalcilere destek için 10 bin kişi geldi

Frankfurt'a en zor veda