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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
11.04.2018 - 14:33, Son Güncelleme:

Berlin’in yeni havalimanı, İstanbul’da yarışacak

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Berlin’in yeni havalimanı, İstanbul’da yarışacak

Bir türlü açılamayan Berlin Havaalanı BER, hızla 2020’ye hazırlanıyor. Avrupa’nın en büyük havacılık merkezi olmak isteyen BER, İstanbul’la yarışacak.

TEMELİ 2006’da atılan Berlin’deki BER Havalimanı’nın altı yıl önce, 2012’de açılması gerekiyordu. Ama yangın söndürme sistemi ve inşaat hatası yüzünden açılışı hep bilinmeyen bir tarihe ertelendi. Hatta “Burası hiç açılmayacak, yıkıp yeniden yapalım” denildi. BER şimdi hızla 2020’ye hazırlanıyor. Avrupa’nın en büyük havacılık merkezi olmak isteyen BER, bu yıl açılması planlanan İstanbul’un üçüncü havalimanıyla yarışacak. 

BER yetkilileri başkentte görev yapan yabancı gazetecilere havalimanını gezdirerek, son durum hakkında bilgi verdi. Havalimanı müdürü Lütke Daldrup, başlangıçta 2.5 milyar euro maliyet biçilen BER’in 2020 Ekimi’nde kesinlikle açılacağını, 5.2 milyar euroya mal olacağını söyledi.

Berlin’in yeni havalimanı, İstanbul’da yarışacak

HEDEF 55 MİLYON YOLCU
Daldrup yeni havalimanıyla hedefleri hakkında iddialı konuştu. Son 15 yıldır ekonomisi sürekli büyüyen, turizmde Roma’yı sollayıp Paris ve Londra’dan sonra 3’üncü sıraya oturan Berlin, havacılıkta da Avrupa’nın en büyüğü olmaya aday. Berlin’deki mevcut iki havalimanının şimdi bile Almanya’da en çok aktarma yapan yolcu sayısına sahip olduğunu belirten Daldrup, yeni havalimanı açıldığında günde bin uçuş planladıklarını, 2040 yılına kadar 55 milyon yolcu, 50 milyon istihdam ve 8. 9 milyar euro değer yaratmayı hedeflediklerini vurguladı. Daldrup, “Hedef, Asya, ABD ve Afrika’ya uzun mesafeli uçuşlar. Büyük havayolu şirketlerini kazanmak için görüşmeler yapıyoruz. Havalimanları ayrıca bugün çok önemli bir ekonomi sektörü. Geçen yıl Berlin’deki iki havalimanı 33 milyon yolcu ağırladı. 20 bin insan çalışıyor” dedi.

Berlin’in yeni havalimanı, İstanbul’da yarışacak

SON DURUM NEDİR?
Daldrup, “BER havalimanını Avrupa’daki diğer havalimanlarından ayıracak en önemli özelliklerinin başında havalimanının altına inşa edilen tren istasyonu geliyor. Yolcular üç merdiven aşağı inerek metroyla 20 dakikada Berlin ana tren garına ulaşacak” dedi.
BER Müdürü Daldrup’un verdiği bilgiye göre havalimanının bugüne kadar açılamayışının asıl nedeni de buradan kaynaklanıyor. Tren istasyonu ile havalimanının yangın söndürme sisteminin birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Ancak bu uyum sağlanamadığı için 2012’de açılışı iptal edildi. Tüm sistem sökülerek yeniden inşa edildi. Yangın durumunda bin 200 kapının çalışması için tüm kablolar değiştirildi ve yeni kablolar döşendi. Havalimanının tüm teknik altyapı sistemi yenilendi. Havalimanı inşaatı tamamlanmış bulunuyor. Yolcu geçiş köprüleri, monitörler, güvenlik kontrol gişeleri, yürüyen merdivenler, hatta bekleme salonlarındaki koltuklar bile yerleştirilmiş. Koltuklar, toz ve yıpranmayı önlemek için üzerleri naylon örtüyle kapatılmış. Bozulan bazı monitörler sökülmüş.

Berlin’in yeni havalimanı, İstanbul’da yarışacak

BİR DAHA ERTELENMESİN DİYE
Havalimanının bir türlü açılamayışı ve defalarca ertelenmesinin zararı çok yüksek. Havalimanı müdürü Daldrup bu konuda bir rakam vermek istemedi. Ama BER’in gerek Alman şirketleri, gerek Alman mühendisleri için bir övgü kaynağı olmadığını da söyledi. Fakat bundan ders çıkardıklarını belirtti. Şimdi BER havaalanı denetleme sürecinde. Her yer incelemeden geçiriliyor. Bir kez daha ertelenmemesi için açılış tarihini uzun tutmuşlar. 2020 Ekimi’nde açıldıktan sonra Tegel Havalimanı aynı yılın sonuna kadar çalışacak. Sonra kapanacak. Ama BER’in yanıbaşındaki Schönefeld Havalimanı hizmete devam edecek ve 2025 yılında Schönefeld de kapanacak.
Gerçi BER Müdürü Daldrup, “Avrupa’da hangi havalimanıyla rekabet edeceksiniz?” sorusuna, “Hiçbir havaalanıyla” yanıtını verdi. Ama Avrupa’da en büyük havacılık merkezi olmak isteyen BER, bu yıl tamamlanması planlanan ve dünyanın ün büyük havalimanı olmaya aday İstanbul’daki üçüncü havalimanıyla yarışacak. İstanbul havalimanı 80-90 milyon yolcu kapasitesi planlıyor.

Berlin’in yeni havalimanı, İstanbul’da yarışacak

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