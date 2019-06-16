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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
16.06.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Berlin’in altı bomba dolu

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Berlin’in altı bomba dolu

Almanya’nın başkenti Berlin’in altında, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma ‘kör bomba’ olarak tanımlanan en az 3 bin patlamamış bomba bulunduğu belirtildi.

İKİNCİ Dünya Savaşı sırasında Sovyet kara birlikleri Berlin’e girmeden önce Batılı müttefiklerin hava gücü kente bomba yağdırdı. Alman hava savunma sistemine yakalanmamak için çok yükseklerden atılan bombalar, hedefleri vurmak yerine kentin birçok yerine düştü. İki Almanya’nın birleşmesinden sonra federal hükümet, bombaların nerelere atıldığını tespit edebilmek için Amerikalılar ve İngilizlerden harita ile fotoğraflar satın aldı. Atılan bombalar daha çok konutların olduğu bölgelere düşmüştü. Savaş sonrasında insanlar evlerini yeniden inşa etmek isteyince bombaların bulunduğu çukurlar da bilinçsizce dolduruldu. Bu yüzden bombaların yerini tespit etmek çok kolay değil.

Berlin’in altı bomba dolu

BÜYÜK BİR FELAKET ÖNLENDİ
Geçtiğimiz cuma günü Berlin’de yine patlamamış bir bomba bulundu. İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba, büyük korkuya yol açtı. Alexander Meydanı yakınlarında bulunan bomba nedeniyle meydana çıkan yollar kapatıldı. Uzun uğraşlar sonucu dört kişilik uzman ekip bombayı etkisiz hale getirdi. Kentte olası büyük bir felaket önlendi.

KAZIDAN ÖNCE BOMBA TARAMASI
İkinci Dünya Savaşı’nın üzerinden 74 yıl geçmesine rağmen kent hâlâ bombalardan temizlenemedi. Zaman zaman bulunan patlamamış bombalar büyük sıkıntılara yol açıyor. Berlin Belediyesi de inşaat izni verirken kazı işleri başlamadan önce bomba aramasını şart koşuyor. Kentte yapılan kazılarda şimdiye kadar 7 bin 500 patlamamış bombaya ulaşıldı. Ancak uzmanlara göre Berlin’in altıda hâlâ patlamamış bomba var ve bunların sayısı 3 bin.

Berlin’in altı bomba dolu

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