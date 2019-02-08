Berlin’e kırmızı kuşatma
Dünyanın en prestijli film festivallerinden Berlin Film Festivali, Berliner Palast’ta düzenlenen gala akşamıyla 69’uncu kez kapılarını açtı. Binlerce sinema hayranı yıldızları kırmızı halıda canlı izlemek için Berliner Palast’ı kuşattı.
ALMANYA’da 69’uncu kez kapılarını açan Berlin Film Festivali’nde yıldızların kırmızı halıdan geçişini canlı izlemek için isteyen binlerce kişi, Berliner Palast’a hücum etti. Kırmızı halının önünde limuzinden inen yıldızlar, kalabalığın çığlık sesleri, alkışlar ve fotoğrafçıların flaş yağmuru arasında birbirinden güzel kıyafetleriyle poz verdi.
DUVAR YIKILDIĞINDA DA BURADADAYDIM
Hollywood yıldızı Andie MacDowell, fırfırlı siyah kıyafetiyle en dikkat çeken isimler arasındaydı. MacDowell, Film Akademisi Başkanı İris Berben ve oyuncu Heike Makatsch’la birlikte objektifleri uzun süre rehin aldı. MacDowell, “Berlin Duvarı yıkıldığında da buradaydım. Berlin’i gezip tozacağım” dedi.
AKIN VE KEKİLLİ KIRMIZI HALIDA
Berlinale’de en heyecanla beklenen yönetmen ise Fatih Akın’dı. 2007’de Duvara Karşı filmiyle Altın Ayı’yı kazanan Fatih Akın, bu sefer 1970’li yıllarda Hamburglu seri katil Fritz Honka’yı anlatan Der Goldene Handschuh (Altın Eldiven) filmiyle Altın Ayı için yarışacak. Akın, kırmızı halıda uzun süre objektiflerin karşısında kaldı. Akın’ı kırmızı halıda Festivale son kez başkanlık yapacak olan Dieter Kosslick karşıladı. Duvara Karşı filmindeki oyunculuğuyla yıldızı parlayan Sibel Kekilli de festivale üstü şeffaf, altı geniş, siyah şık bir kıyafetle geldi.
DÜNYA OLDUKÇA BENCİLLEŞTİ
Galaya Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, oyuncu hayat arkadaşı Natalia Wörner ile birlikte geldi. Bu yıl “Özel de siyasi” başlığıyla düzenlenen festivalin açılışında konuşan Uluslararası Jüri Başkanı Fransız yıldız Juliette Binoche, yarışmadaki 17 filmin 7’sini kadınların yönettiğini hatırlatarak, “Bu ileriye doğru iyi bir adımdır. Berlinale insani olmalı. İnsani olursa, siyasi de olur. Dünya oldukça bencilleşti” dedi.
17 Şubat tarihine kadar sürecek olan Berlinale’de 74 ülkeden 400 civarında film gösterilecek. Türkiye’den ise Kız Kardeşler filmi Altın Ayı için yarışacak.
EN BÜYÜK HAYALİMİ YAPAMADAN AYRILIYORUM
Berlinale’ye son kez başkanlık yapan Dieter Kosslick, “18 yıldır en büyük hayalim, Brandenburg Kapısı’na beyaz perde çekmekti. Bu olmadı. Ama bunun dışında her şey gerçekleşti. Önemli olan insanlara sinemayı sevdirmekti” dedi.
Amerikan dizisi Homeland ile tanınan Numan Acar da kırmızı halının Türkiye kökenli Alman yıldızları arasındaydı.
Geçen yıl Almanya’da sinema seyirci sayısı yüzde 14 düştü ve 105.4 milyon seyirciye geriledi. 1992 yılından beri sinemalar en az bileti 2018’de sattı. Seyirci sayısının düşmesi Berlinale’deki biletlere de yansıdı. Bilet fiyatları 1 Euro artarak 13 Euro’ya çıktı.
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