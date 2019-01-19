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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe - Fotoğraf: AP
19.01.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Berlin’den Londra’ya Brexit mektubu: Sizi özleyeceğiz

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Berlin’den Londra’ya Brexit mektubu: Sizi özleyeceğiz

Alman siyasetçilerin de aralarında olduğu 30 ünlü isim Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma sürecine ilişkin bir mektup kaleme aldı. Gazetede yayınlanan mektupta Londra’ya kararını gözden geçirmesi çağrısı yapılıyor.

ALMANYA’nın önde gelen siyasetçileri, ünlüleri, iş insanları ve sporcuları, Avrupa Birliği’nden ayrılmak için siyasi krize dönüşen bir süreci yürüten Birleşik Krallık’a mektupla seslendi. İngiliz Times gazetesinde yayınlanan mektupta, AB’nin kapısının her zaman ‘Britanyalı dostlara’ açık olduğu vurgulandı. Birleşik Krallık’a birlik içerisinde kalma çağrısı yapılan mektupta şu ifadelere yer verildi:
“Britanya, Avrupalılar olarak kimliğimizin bir parçası oldu. Bu nedenle Britanya’yı özleriz. Britanya’nın efsanevi kara mizahını, iş çıkışı ale bira içmek için birahaneye gitmeyi özleriz. Sütlü çayı ve yolun sol şeridinde araç sürmeyi özleriz.”
Britanya’ya yazılan kısa ancak duygu dolu mektuba imza atanlar arasında Alman siyasetinin önde gelen partilerinin liderleri başı çekiyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hıristiyan Demokrat Birlik’teki (CDU) genel başkanlık koltuğunu devralan ve ülkenin yeni başbakanı olabilecek isimler arasında bulunan Annegret Kramp-Karrenbauer, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles ve Yeşiller’in eş başkanları Annalena Baerbock ile Robert Habeck’in imzaladığı mektupta, Yeşiller eski Eş Başkanı Cem Özdemir’in de imzası bulunuyor. Daimler ve Airbus gibi şirketlerin CEO’larının yanı sıra, Alman Sanayi Birliği (BDI) Başkanı Dieter Kempf, Alman Sendikalar Birliği (DGB) Başkanı Reiner Hoffmann, ünlü Punk-Rock grubu Die Toten Hosen’in vokalisti Campino, piyanist Igor Levit ve Alman Milli Futbol Takımı’nın eski kalecisi Jens Lehmann da mektubun imzacıları arasında yer alıyor.

SÜREÇ YOKUŞA SÜRÜKLENDİ
İngiltere’de parlamentonun Brüksel ile varılan Brexit anlaşmasına onay vermemesi üzerine ülkenin AB’den ayrılmasına ilişkin süreç yokuşa sürüklenmiş durumda. Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Almanya’nın konuya ilişkin pozisyonunu koruduğunu ve uygulanabilir bir anlaşma sağlanma görevinin Londra’da olduğunu dile getirdi.

BİRLEŞİK KRALLIK’A TEŞEKKÜR
Times gazetesinde yer alan mektup, Birleşik Krallık’ın Avrupa kıtasına tarihi hizmetlerinden dolayı teşekkür edilmesi ile başlıyor. Mektupta “İkinci Dünya Savaşı’nın dehşetleri sonrası Britanya bizden vazgeçmedi. Almanya’yı bağımsız bir ülke ve Avrupa gücü olarak karşıladı. Biz, Almanlar olarak, bunu unutmadık ve müteşekkiriz” ifadeleri yer alıyor.
Mektup, duygusal bir cümle ile son buluyor:
“Britanyalılar şunu bilmeli: Canı gönülden, onların kalmasını istiyoruz.”

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