Berlin’den DİTİB açıklaması: Güvenilir değil ama işbirliğine devam!
Alman hükümeti, yaşanan tartışmalara ve muhalefetin karşı çıkmasına rağmen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile işbirliğini sürdürme konusunda kararlı olduğunu bildirdi.
FEDERAL İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer, DİTİB ile ortak çalışmalar yapmayı ve DİTİB'e yönelik desteklerini sürdüreceklerini söyledi. DİTİB’i bir yandan eleştirirken diğer yandan da bağları koparmayacaklarının mesajını veren Mayer, kurumun Ankara ile sıkı ilişkisinden dolayı “güvenilir bir ortak olmadığını”, güvene dayalı bir ortaklığın sürdürülmesi için zemin oluşturma hedeflerinin olduğunu dile getirdi. Müsteşar Mayer, “Almanya'da kimlerin camilerde vaaz verdiğini bilmemiz gerekir. DİTİB imamlarına yönelik ajan suçlamaları kurumla işbirliği yapmaya engel değil” dedi.
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ
Türkiye'de 15 Temmuz darge girişiminden sonra Almanya'da DİTİB camilerinde görevli bazı imamlar hakkında, Ankara adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Ancak savcılık daha sonra soruşturmayı, bazı imamların adresinin bilinmemesi ve bazılarının da Türkiye'ye dönmesi nedeniyle takipsizlik kararı vermişti. Yedi kişi hakkında da delil yetersizliği gerekçesiyle soruşturma kapatılmıştı.
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