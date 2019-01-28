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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Ing Image
28.01.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Berlin’deki yuvalarda yarın grev var

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Berlin’deki yuvalarda yarın grev var

Almanya’nın başkenti Berlin’de kamuya ait yuvalarda eğitmenler ve yuva çalışanları, yarın öğleden önce iş bırakma eylemi yapacak. 276 yuvada çalışan eğitmenler iş bırakacağı için 34 bin çocuk yuvaya gidemeyecek. Grev nedeniyle çalışan anne-babalar olumsuz etkilenecek.

EĞİTİM ve Bilim Sendikası GEW Başkanı Doreen Siebernik, durumun olumsuzluğunun farkında olduklarını belirterek “Aileler için zor olacağının farkındayız. Ama onların bizimle birlikte olduğunu ve bizimle dayanışma içinde olacaklarını da biliyoruz. Berlin senatosu eğitmenlerin artık sabrının tükendiğini bilmesi gerekir. Eğitmenler de artık iyi kazanmak istiyorlar” dedi.
Birleşik Hizmet Sendikası ver.di geçen hafta aralarında yuva çalışanlarının da bulunduğu kamuda görevli 3 milyon 300 bin çalışanın ücret artışı için masaya oturmuştu. Ülke genelinde toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, sendika yetkilileri masada ellerini güçlendirmek amacıyla farklı eyaletlerde farklı zamanlarda uyarı grevlerini sürdürecek.
Önümüzdeki haftalarda hastanelerde de iş bırakma eyleminin yapılması bekleniyor. Ver.di çalışanlar için en az 200 Euro olmak şatıyla yüzde 6 zam, hasta ve yaşlı bakımı alanında çalışanlar için ise en az 300 Euro zam istiyor.

 

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