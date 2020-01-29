Berlin’deki Türk şirketine, Kuzey Kore ambargosu

BERLİN İdare Mahkemesi, Türklere ait EGİ Limited Şirketi tarafından Kuzey Kore’den kiralanan ve hostel olarak işletilen bina için ödenen kiranın, ABD’nin ambargosunu deldiğini ve BMGK’nın aldığı yaptırım kararlarına karşı olduğunu gerekçe göstererek hostelin kapatılması yönünde karar verdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Berlin Büyükelçiliği, BM ve Berlin Mitte İlçe Belediyesi, yaklaşık üç yıldır hostelin kapatılması için şirket sahiplerine baskı yapıyordu. EGİ şirket ortakları ise gelen baskılara direniyordu. Ancak bu direniş mahkeme kararıyla son buldu. Şirket 2007 yılında 38 bin Euro karşılığında kiraladığı ve 2 milyon Euro yatırım yapıp 2009 yılından beri işlettiği 420 yataklı hosteli şimdi kapatmak zorunda.





‘2 MİLYONLUK YATIRIM BOŞA ÇIKTI’

Şirket ortaklarından Y. E., şunları söyledi: “Biz Trump ve Kim arasında kaldık. Birisi kirasını istiyor, diğeri ‘Vermeyin, çıkın’ diyordu. Ambargo nedeniyle tur operatörleri üç yıldır bizimle çalışmıyordu. Yıllık yüzde 80 kapasite ile çalışırken son dönemlerde zorla maliyetleri kurtarabiliyorduk. Engelli çalışanlarımız ve meslek eğitimi yapan gençlerimiz var. Belediye ile konuşup en azından sorunları çözmek için çare arayacağız. Yaptığımız 2 milyon Euro’luk yatırım boşa gitti.”