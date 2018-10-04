Berlin’deki seks kulübünde menenjit alarmı
Berlin Sağlık Dairesi, çok sayıda kişinin ziyaret ettiği ve Almanya’nın en tanınmış seks kulübü KitKatClup’te menenjit virüsünün bulunduğunu açıkladı.
ÖLÜMCÜL virüsün, geçen cumartesi akşamı seks kulübünü ziyaret eden herkese buluşma riskinin bulunduğunu açıklayan sağlık dairesi, risk altında olanların en yakın hastaneye ya da kendi doktoruna başvurmasını istedi. Yapılan açıklamada, bulaşıcı menenjit virüsünü taşıyan bir kişinin cumartesi akşamı seks kulübünü ziyaret ettiği, bu nedenle o sırada kulüpte bulunan müşterilerin tümünün potansiyel olarak hastalık kapma riski olduğu belirtildi. Uzmanlar, menenjit virüsünün hapşırma, öksürme ve öpüşme gibi yollardan bulaştığını kaydederken, virüsün bulaşması için taşıyıcıyla yakın temasta olmak gerektiği de hatırlatıldı.
Yetkililer, hastalığın başlıca belirtilerini ise yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, titreme, üşüme, terleme ve boyun sertliği olarak açıkladı.
DURUMU AĞIR
KitKatClup yetkilileri de kulübün resmi Facebook hesabından menenjit uyarısı yaptı. Yapılan paylaşımda, “29 Eylül Cumartesi akşamı menenjit virüsü taşıyan bir müşteri kulübe geldi. Bu virüs öldürücü olabilir. Bu nedenle doktor veya hastaneye gidilmesi zorunludur. Virüsü taşıyan müşterinin durumu ağır olduğu için kendisine kimlerle temas kurduğu sorulamıyor” denildi.
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