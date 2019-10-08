Berlin’deki döner büfesinde yangın! 10 dakikada bu hale geldi
Almanya’nın başkenti Berlin’de önünde kuyruğun eksik olmadığı döner büfesinde yangın çıktı. İtfaiyenin zamanında müdahale ettiği yangın 10 dakikada söndürülürken, büfe kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan olmadı.
YANGININ, fritözden sıçrayan yağ nedeniyle çıktığını açıklayan büfenin sahibi Tarık Kara, şunları söyledi: “Çalışan arkadaş fritözü kullanırken birden yangın çıkıyor. İtfaiyeye haber verilince ekipler hemen gelip müdahale etti. Kısa sürede yangın söndürüldü.Büfeyi, yangında hasar gördüğü için geçici olarak kapattık. Tadilat beş gün kadar sürecek. Tek tesellimiz kimsenin yaralanmaması.” Kreuzberg’deki büfede çıkan yangına ilçe itfaiye teşkilatına ait üç ekip müdahale etti.
‘Mustafas Sebze Döner’ adlı küçük döner büfesi ünü çok büyük. Dünyanın birçok ülkesinden gelen turistler buradan sebzeli döner yiyebilmek için bazen bir saate yakın süre kuyrukta beklemeyi göze alıyor.
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