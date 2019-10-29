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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
29.10.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Berlin’deki camiye tehdit mektubu

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Berlin’deki camiye tehdit mektubu

Berlin İslam Federasyonu (İF) Başkanı Murat Gül, İF’ye bağlı bir camiye bugün posta yoluyla İslam düşmanlığı içeren mektup ulaştığını belirtti. Mektubu polise götürdüklerini belirten Gül, ‘Müslümanlara karşı ırkçılık’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını söyledi.

GÜL, cami derneği yönetimiyle, daha fazla hedefe konulmaması için caminin ismini açıklamama kararı aldıklarını ve bunun da anlayışla karşılanmasını kaydetti. “Yabancı ve Müslüman düşmanlığının Almanya’da arttığını hissediyoruz” diyen Gül, Almanya’nın güvenli ülkelerden biri olduğunu, buna halel getirilmemesi için güvenlik birimlerinin tedbir alması gerektiğini vurguladı.
Thüringen seçimlerinde, aşırı sağcı AfD’nin oylarını ciddi oranda arttırdığına da işaret eden Gül, siyasetçilerin aşırı sağa karşı mücadeleyi artırmasını istedi.
Gül, Alman hükümetinin antisemitizmle mücadele görevlisi atadığı gibi Müslüman karşıtlığıyla mücadele görevlisi de atamasını talep ederek, böylelikle Müslüman ve İslam karşıtlığına karşı mücadelenin daha iyi koordine edilebileceğini kaydetti.

 

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