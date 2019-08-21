Berlin’de Türklerin ürettiği uçakla uçtu: Çok iyiydi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapay zeka konferansı için geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Siemens Teknopark’ı gezdikten sonra Türklere ait havacılık şirketi Aquila’nin ürettiği A211 GX uçağıyla uçtu. “Çok iyi bir uçuştu” diyen Varank Aquila’nın Türkiye’de de uçak üreteceğini açıkladı.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Türkiye yapay zeka konferansı için geldiği Berlin’de konferans öncesi bir dizi temaslarda bulundu. İlk olarak Siemens Teknopark’ı ziyaret eden Bakan, Berlin yakınlarındaki Schönhagen’de Türklere ait AQUILA Havacılık Şirketi’nin uçak fabrikasında incelemelerde bulundu. Bakan Varank, şirketteki eğitim uçağı üretimi hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra 2 kişilik tek motorlu Aquila A211 GX modeli eğitim uçağı ile kısa süreli bir uçuş gerçekleştirdi. Uçağı çok beğenen Varank “Çok iyi bir uçuştu” dedi.
UÇAKLARI TEST ETTİK, GAYET GÜZELLER
Yaptığı açıklamada AQUILA’nın Türkiye'de üretim yapmayı planladığını belirten Bakan Varank “Türkiye'de katma değerli üretimi ve katma değerli ürünleri çoğaltmak istiyoruz. Özellikle havacılık sektörü bu açıdan önemli. Celal Gökçen’in girişimleriyle buradaki üretimin bir kısmını Türkiye'ye taşıyacağız. Türkiye'de kendi markamızla uçak üretimi yapacağız. Uçakları test ettik. Gayet güzeller. Türk girişimcilerimizin dünyanın her yerinde bu tip yatırımlar yapması bizim için önemli. Burada elde edilen bilgi ve birikimi Türkiye'de taşımak, üretebilmek bizim ülkemiz ve sanayimiz açısından çok önemli” dedi.
ALTMAIER’LE DE GÖRÜŞECEK
Şirket yetkilisi Celal Gökçen de, şirketi 2016 yılında devraldıklarını anlattı ve “2017'den beri üretim yapıyoruz. Bugüne kadar 50 uçak ürettik. Bundan sonra hedefimiz Türkiye'de üretim yapmak” dedi. Şirket yetkilisi Mustafa Menkü de ayda ortalama 1.5 eğitim uçağı ürettiklerini, bu sayıyı 2’ye çıkarmak istediklerini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Ekonomi Bakanlığı'nda katılacağı Almanya Türkiye yapay zeka konferansı öncesi Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile de görüşecek.
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