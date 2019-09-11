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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
11.09.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Berlin’de taksi ücretleri zamlandı

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Berlin’de taksi ücretleri zamlandı

Taksi birliklerinin geçen yıl talep ettiği taksi ücreti zammı Berlin Senatosu tarafından onaylandı. Zamlı tarife iki hafta sonra uygulanmaya başlayacak.

BERLİN Senatosu, taksi birliklerinin istediği zam talebini bir yıl sonra kabul etti. Yeni zamlı tarife iki hafta sonra uygulanacak. İki kilometre ve daha az mesafeler için alınan 5 Euro’luk indi bindi ücreti 6 Euro’ya yükseldi. 7 kilometrelik mesafe için alınan kilometre başına 2 Euro’luk ücret ise yüzde 15 zamlanarak 2 Euro 30 cent oldu. 7 kilometreden uzak mesafeler için bir Euro 50 cent olan kilometre başı ücret de 15 cent artarak bir Euro 65 cent oldu. Açılış ücreti ise 3 Euro 90 cent olarak kaldı. Taksi ücretlerine en son 2015 yılında yüzde 25 zam gelmişti.

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