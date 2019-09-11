Berlin’de taksi ücretleri zamlandı
Taksi birliklerinin geçen yıl talep ettiği taksi ücreti zammı Berlin Senatosu tarafından onaylandı. Zamlı tarife iki hafta sonra uygulanmaya başlayacak.
BERLİN Senatosu, taksi birliklerinin istediği zam talebini bir yıl sonra kabul etti. Yeni zamlı tarife iki hafta sonra uygulanacak. İki kilometre ve daha az mesafeler için alınan 5 Euro’luk indi bindi ücreti 6 Euro’ya yükseldi. 7 kilometrelik mesafe için alınan kilometre başına 2 Euro’luk ücret ise yüzde 15 zamlanarak 2 Euro 30 cent oldu. 7 kilometreden uzak mesafeler için bir Euro 50 cent olan kilometre başı ücret de 15 cent artarak bir Euro 65 cent oldu. Açılış ücreti ise 3 Euro 90 cent olarak kaldı. Taksi ücretlerine en son 2015 yılında yüzde 25 zam gelmişti.
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