Berlin’de sanat rüzgârı esti
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Almanya’nın başkenti Berlin’de konser verdi. Konserde orkestraya eşlik eden Türk piyanist Gökhan Aybulus’un performansı da dinleyenlerden yoğun alkış aldı.
KENTİN en büyük salonlarından Konzerthaus’ta ‘Young Euro Classic’ etkinliği kapsamında düzenlenen konserde, Weber’in ‘Der Freischütz Uvertürü’, Rahmaninov’un ‘2’nci Piyano Konçertosu’, Türk besteci Füsun Köksal’ın ‘Silent Echoes II’ eseri ile Beethoven’ın 8’inci Senfonisi seslendirildi. Şef Cem Mansur yönetimindeki orkestranın performansı büyük beğeni topladı. ‘Young Euro Classic’ konserleri, 6 Ağustos’a kadar diğer bazı ülkelerin gençlik filarmoni orkestralarının da katılımıyla devam edecek.
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