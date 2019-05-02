Berlin’de ramazan öncesi iki camiye kurşunlu tehdit
Almanya’nın başkenti Berlin’de Milli Görüş’e ait iki camiye hakaret mektupları ve kurşun gönderildi. Cami yönetimi düzenleyecekleri iftar programlarını iptal edip etmeyeceğini görüşüyor. Cemaat ise yaşananlar karşısında endişeli.
BERLİN’in Neukölln semtinde Milli Görüş’e ait Gazi Osman Paşa ve Aziziye Camilerine arka arkaya gönderilen hakaret içerikli mektup ve tüfek kurşunları endişe ve tepkilere yol açtı. Hakaret mektupları ve mavzer fişeğinin ramazana sayılı günler kala gönderilmesi dikkati çekti.
Gazi Osman Paşa Camisi’nin dernek başkanı Ali Şenel, ilk tehdit ve hakarate mektubunu Yeni Zelanda’daki cami salıdırılarının hemen sonrasında aldıklarını söyledi.
İFTAR PROGRAMLARI İPTAL EDİLEBİLİR
Şenel, yaşananları şöyle anlattı: “İlk mektuptan sonra ikinci ve üçüncü mektuplar da gelince hemen polise haber verdik. Ama bu son olayda mermi de olunca korktuk. Mermiyi de polise verdik. Ramazan öncesi olması nedeniyle şimdi vermeyi planladığımız iftar yemeklerini iptal edip etmeyeceğimizi düşünüyonuz. Yapacağımız toplantıda bu konuyu karara bağlayacağız.”
Polis iki camiye gönderilen mektup ve kurşunlar üzerine soruşturma başlattı.
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