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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
02.05.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Berlin’de ramazan öncesi iki camiye kurşunlu tehdit

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Berlin’de ramazan öncesi iki camiye kurşunlu tehdit

Almanya’nın başkenti Berlin’de Milli Görüş’e ait iki camiye hakaret mektupları ve kurşun gönderildi. Cami yönetimi düzenleyecekleri iftar programlarını iptal edip etmeyeceğini görüşüyor. Cemaat ise yaşananlar karşısında endişeli.

BERLİN’in Neukölln semtinde Milli Görüş’e ait Gazi Osman Paşa ve Aziziye Camilerine arka arkaya gönderilen hakaret içerikli mektup ve tüfek kurşunları endişe ve tepkilere yol açtı. Hakaret mektupları ve mavzer fişeğinin ramazana sayılı günler kala gönderilmesi dikkati çekti.
Gazi Osman Paşa Camisi’nin dernek başkanı Ali Şenel, ilk tehdit ve hakarate mektubunu Yeni Zelanda’daki cami salıdırılarının hemen sonrasında aldıklarını söyledi.

Berlin’de ramazan öncesi iki camiye kurşunlu tehdit

İFTAR PROGRAMLARI İPTAL EDİLEBİLİR
Şenel, yaşananları şöyle anlattı: “İlk mektuptan sonra ikinci ve üçüncü mektuplar da gelince hemen polise haber verdik. Ama bu son olayda mermi de olunca korktuk. Mermiyi de polise verdik. Ramazan öncesi olması nedeniyle şimdi vermeyi planladığımız iftar yemeklerini iptal edip etmeyeceğimizi düşünüyonuz. Yapacağımız toplantıda bu konuyu karara bağlayacağız.”
Polis iki camiye gönderilen mektup ve kurşunlar üzerine soruşturma başlattı.

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