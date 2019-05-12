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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
12.05.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Berlin’de protesto: Yemen’deki felakette Almanya da sorumlu

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Berlin’de protesto: Yemen’deki felakette Almanya da sorumlu

Almanya’nın başkenti Berlin’de Yemen’deki savaşa katılan ülkelere silah satan Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler protesto edildi. Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen protestoya eylemciler Merkel, Macron, Sanchez ve May’in maskeleri ile katıldı.

ÇEŞİTLİ sivil toplum örgütlerinin yer aldığı ‘Çığlık eylemi-Silah ticaretini durdurun’ adlı inisiyatif tarafından tarihi Brandenburg Kapısı (Brandenburger Tor) önündeki 18 Mart Meydanı’nda düzenlenen protestoda, Yemen’deki savaşa katılan ükelere silah satan Almanya ve diğer AB ülkelerine tepki gösterildi.
Üzerinde silah motiflerinin bulunduğu siyah bir tahtın meydana konulduğu gösteride, 4 kişi de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in maskelerini takarak eyleme katıldı.

Berlin’de protesto: Yemen’deki felakette Almanya da sorumlu

FELAKETTE ÜRETTİĞİMİZ SİLAHLAR KULLANILIYOR
İnisiyatifin sözcülerinden Christine Hoffmann, Yemen’de Alman ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin ürettiği silahlarla bombalar atıldığını ve bugünün en büyük insani felaketin yaşandığını belirterek, Alman şirketlerin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün gibi Yemen’deki savaşa katılan ülkelere Alman hükümetinin onayıyla silah sattığını söyledi.
Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya’da üretilen silahların Yemen’deki savaşta kullanıldığına işaret eden Hoffmann, bu ülkelerin de Yemen’deki insani felaketten sorumlu olduğunu vurguladı.
Alman hükümetinin AB düzeyinde Yemen’deki savaşa katılan ülkelere silah satılmaması için çaba sarf etmesini talep eden Hoffmann, savaşa katılan ülkelere silah ambargosu uygulanmasını istedi.

Berlin’de protesto: Yemen’deki felakette Almanya da sorumlu

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