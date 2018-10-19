Berlin’de para taşıyan zırhlı aracı soydular
Almanya’nın başkenti Berlin’de bu sabah maskeli ve silahlı bir grup, bankalara para sevkiyatı yapan zırhlı aracı soydu.
OLAY, iş trafiğinin en yoğun olduğu saatte, Berlin’in en işlek meydanlarından Alexander Meydanı yanında, Schilling Caddesi’nde gerçekleşti. Sabah saat 07.30’da maskeli ve silahlı bir grup para sevkiyatı yapan zırhlı araca baskın yaptı. Parayı alıp kaçan soyguncular, kendilerini takibe alan bir polis aracına da ateş açtı. Şans eseri yaralanan olmadı. Kreuzberg semti istikametine doğru kaçan araçlardan biri kaza yapınca, soyguncular hasar gören aracı yolda bırakıp ikinci araçla kaçmaya devam ettiler. Polis soyguncuları yakalamak için yoğun önlemler aldı.
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