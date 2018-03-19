Berlin’de ‘Noah’, Neukölln’de ‘Ali’

Başkent Berlin’de 2017’de doğan bebeklere verilen isimlerin haritası ortaya çıktı. Buna göre geçen yıl 41 bin 543 yeni doğandan 303 kız bebeğe ‘Emillia’, 245 erkek bebeğe ise Noah ismi verildi. Bazı ilçelerde ise erkek bebeklere verilen isimler arasında ‘Ali’ ismi birinci oldu. Neukölln’de 21 yeni doğan erkek bebeğine ‘Ali’ ismi verilirken, 25 kız bebeğe ise ‘Mia’ ismi verildi. Böylece ‘Ali’, Neukölln’de genel sıralamada ikinci en çok verilen isim oldu.

Mitte ilçesinde ise aileler erkek bebeklerine en çok ‘Adam’ ismini verdi. 40 bebeğe ‘Adam’ ismi verilirken, 28 erkek bebeğine verilen ‘Ali’ ismi ikinci sırada yer aldı. Genel sıralamada ise üçüncü oldu.

‘Ali’ ismi, Reinckendorf ilçesinde geçen yıl doğan bebeklere takılan isim sıralamasında da ön sıralarda. Genel sıralamada beşinci, erkek isimleri sıralamasında ise ikinci olan ‘Ali’ ismi, bu ilçede yeni doğan 7 bebeğe verildi.

Reinckendorf’da geçen yıl dünyaya gelen bebeklere en çok Adrian, Emillia, Emma ve Mila isimleri verildi. Bu dört isim sekizer bebeğe takıldı. Bir bebeğe daha Ali ismi verilmiş olsaydı Reinckendorf’ta da ‘Ali’ ilk sırayı paylaşacaktı.