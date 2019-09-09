Berlin’de nazi izleme merkezi kuruluyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBerlin’de nazi izleme merkezi kuruluyor
GeriAvrupa Berlin’de nazi izleme merkezi kuruluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
09.09.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Berlin’de nazi izleme merkezi kuruluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Berlin’de nazi izleme merkezi kuruluyor

Berlin Eyalet Adalet Senatörü Dirk Behrendt kurmayı amaçladığı nazi izleme merkezine diğer patilerden de destek geldi. Yeşiller üyesi senatör Behrendt’in kurmayı planladığı merkezi savcılık yönetecek. Böylece nazilerle ilgili bilgilerin toplanması ve nazilerin bu merkezde izlenmesi sağlanacak.

SENATÖR Behrendt’in planladığı nazi izleme merkezine SPD ve Sol Parti ile senatörün partisi Yeşiller’den tam destek geldi. SPD Berlin Eyalet Meclisi Grubu İç Politikalar Sözcüsü Frank Zimmermann, nazi izleme merkezinin kurulma fikrini tam destek verdiklerini belirterek “Bu adımı selamlıyoruz. Bu prensip diğer suçlular için de geçerli olmalı” dedi. Yeşiller milletvekili Benedikt Lux ise kurulacak merkezle nazilerin karıştığı suçların ortaya çıkacağına dikkat çekti.

BİN 766 AŞIRI SAĞCI VAR
Hür Demokrat Parti (FDP) eyalet meclis milletvekili Holger Krestel de senatöre destek çıkarak, “Unutulmamalı ki radikal solcularda suç işleme enerjisi çok yüksek” dedi. Berlin Emniyeti’nin 2018 yılı raporuna göre başkentte bin 766 aşırı sağcı bulunuyor. Bunlar arasında şiddet eğilimi olanların sayısı ise yaklaşık 125. Aynı raporda radikal solcu sayısı bin 223 olarak belirtilirken, şiddet kullanmaya hazır olanların sayısı ise 288 olarak gösteriliyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Greenpeace’ten Almanya’ya füzeli protesto
Berlin’de nazi izleme merkezi kuruluyor
Ev vergisini kiracı değil, ev sahibi ödeyecek!
YTB’den yüzbinlerce vatandaşına hizmet!