Berlin’de nazi izleme merkezi kuruluyor
Berlin Eyalet Adalet Senatörü Dirk Behrendt kurmayı amaçladığı nazi izleme merkezine diğer patilerden de destek geldi. Yeşiller üyesi senatör Behrendt’in kurmayı planladığı merkezi savcılık yönetecek. Böylece nazilerle ilgili bilgilerin toplanması ve nazilerin bu merkezde izlenmesi sağlanacak.
SENATÖR Behrendt’in planladığı nazi izleme merkezine SPD ve Sol Parti ile senatörün partisi Yeşiller’den tam destek geldi. SPD Berlin Eyalet Meclisi Grubu İç Politikalar Sözcüsü Frank Zimmermann, nazi izleme merkezinin kurulma fikrini tam destek verdiklerini belirterek “Bu adımı selamlıyoruz. Bu prensip diğer suçlular için de geçerli olmalı” dedi. Yeşiller milletvekili Benedikt Lux ise kurulacak merkezle nazilerin karıştığı suçların ortaya çıkacağına dikkat çekti.
BİN 766 AŞIRI SAĞCI VAR
Hür Demokrat Parti (FDP) eyalet meclis milletvekili Holger Krestel de senatöre destek çıkarak, “Unutulmamalı ki radikal solcularda suç işleme enerjisi çok yüksek” dedi. Berlin Emniyeti’nin 2018 yılı raporuna göre başkentte bin 766 aşırı sağcı bulunuyor. Bunlar arasında şiddet eğilimi olanların sayısı ise yaklaşık 125. Aynı raporda radikal solcu sayısı bin 223 olarak belirtilirken, şiddet kullanmaya hazır olanların sayısı ise 288 olarak gösteriliyor.
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