Berlin’de milletvekili maaşına yüzde 60 zam
Berlin Eyalet Meclisi, milletvekilleri maaşlarına yüzde 60 zam yaptı. Şimdiye kadar 3 bin 944 Euro olan vekil maaşları, 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olmak üzere 6 bin 250 Euro’ya yükseldi. Vekil maaşına zam tasarısını iktidar partileri SPD, Yeşiller ve Sol parti ile muhalefette yer alan CDU ve FDP grupları uzlaşarak hazırlamıştı.
BEŞ partinin milletvekillerinin büyük bölümü zam lehine oy kullandı. Sol Parti ve Yeşiller mensubu az sayıda milletvekili ile aşırı sağcı AfD ise zamma karşı oy kullandı. Yapılan zam, Berlin Eyalet bütçesine yıllık yaklaşık 4 milyon 400 bin Euro ek yük getirecek. Mecliste geçen yasa tasarısı, zammın yanı sıra meclisin çalışma süresiyle ilgili düzenlemeler de içeriyor. Meclis bundan böyle 16 değil, 18 kez toplanacak. Saat 19.00’da kapanan meclis oturumları saat 22.00’ye kadar sürecek. Ayrıca komisyonların çalışma süreleri de bir saat uzatıldı. Komisyonların çalışması iki saatle sınırlıydı.
Almanya’da Federal Meclis milletvekilleri dışında 16 ayrı eyalette görev yapan milletvekilleri bulunuyor. Milletvekilleri birbirinden farklı maaşlar alıyorlar. En yüksek maaşı Federal Meclis milletvekilleri alırken, Hamburg Eyalet Meclisi üyeleri ise en düşük maaşı alıyor.Eyaletlere göre milletvekilleri maaşları şöyle;
KRV: 9 bin 330 Euro
Schleswig Holstein: 8 bin 661 Euro
Bavyera: 8 bin 445 Euro
Brandenburg: 8 bin 388 Euro
Baden Württemberg: 8 bin 210 Euro
Hessen: 8 bin 206 Euro
Aşağı Saksonya: 7 bin 176 Euro
Rheinland Pfalz: 6 bin 993 Euro
Saksonya Anhalt: 6 bn 890 Euro
Berlin: 394 Euro (1 Ocak 2020’den itibaren 6 bin 250 Euro)
Mecklenburg Vorpommern: 6 bin 95 Euro
Saksonya: 5 bin 944 Euro
Saarland: 5 bin 943 Euro
Thüringen: 5 bin 803 Euro
Bremen: 5 bin 154 Euro
Hamburg: 2 bin 907 Euro (1 Mart 2020’den itibaren 3 bin 357 Euro)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle