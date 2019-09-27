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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
27.09.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Berlin’de milletvekili maaşına yüzde 60 zam

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Berlin’de milletvekili maaşına yüzde 60 zam

Berlin Eyalet Meclisi, milletvekilleri maaşlarına yüzde 60 zam yaptı. Şimdiye kadar 3 bin 944 Euro olan vekil maaşları, 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olmak üzere 6 bin 250 Euro’ya yükseldi. Vekil maaşına zam tasarısını iktidar partileri SPD, Yeşiller ve Sol parti ile muhalefette yer alan CDU ve FDP grupları uzlaşarak hazırlamıştı.

BEŞ partinin milletvekillerinin büyük bölümü zam lehine oy kullandı. Sol Parti ve Yeşiller mensubu az sayıda milletvekili ile aşırı sağcı AfD ise zamma karşı oy kullandı. Yapılan zam, Berlin Eyalet bütçesine yıllık yaklaşık 4 milyon 400 bin Euro ek yük getirecek. Mecliste geçen yasa tasarısı, zammın yanı sıra meclisin çalışma süresiyle ilgili düzenlemeler de içeriyor. Meclis bundan böyle 16 değil, 18 kez toplanacak. Saat 19.00’da kapanan meclis oturumları saat 22.00’ye kadar sürecek. Ayrıca komisyonların çalışma süreleri de bir saat uzatıldı. Komisyonların çalışması iki saatle sınırlıydı.
Almanya’da Federal Meclis milletvekilleri dışında 16 ayrı eyalette görev yapan milletvekilleri bulunuyor. Milletvekilleri birbirinden farklı maaşlar alıyorlar. En yüksek maaşı Federal Meclis milletvekilleri alırken, Hamburg Eyalet Meclisi üyeleri ise en düşük maaşı alıyor.

Berlin’de milletvekili maaşına yüzde 60 zam
Eyaletlere göre milletvekilleri maaşları şöyle;
KRV: 9 bin 330 Euro
Schleswig Holstein: 8 bin 661 Euro
Bavyera: 8 bin 445 Euro
Brandenburg: 8 bin 388 Euro
Baden Württemberg: 8 bin 210 Euro
Hessen: 8 bin 206 Euro
Aşağı Saksonya: 7 bin 176 Euro
Rheinland Pfalz: 6 bin 993 Euro
Saksonya Anhalt: 6 bn 890 Euro
Berlin: 394 Euro (1 Ocak 2020’den itibaren 6 bin 250 Euro)
Mecklenburg Vorpommern: 6 bin 95 Euro
Saksonya: 5 bin 944 Euro
Saarland: 5 bin 943 Euro
Thüringen: 5 bin 803 Euro
Bremen: 5 bin 154 Euro
Hamburg: 2 bin 907 Euro (1 Mart 2020’den itibaren 3 bin 357 Euro)

 

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