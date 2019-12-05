Berlin’de klasik gitarla Anadolu türkülerini çaldı
Gitarist Kadir Yılmaz, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın himayesinde büyükelçilik binasında bir konser verdi.
YILMAZ, hem Türkiye kökenlilerin hem de Alman davetlilerin katıldığı konserde, ‘Fikrimin İnce Gülü, Kahve Koydum Fincana, Bahçada Yeşil Çınar, Zülüf Dökülmüş Yüze, Beyaz Giyme Toz Olur, Bağa Gel Bostana Gel, Iğdır’ın Al Alması, Bülbülüm Altın Kafeste, Eğilmez Başın Gibi Gökler Bulutlu Efem ve Güvercin Uçuverdi’ eserlerini çaldı. Klasik gitar ile Anadolu türkülerini çalmanın kolay olmadığını belirtirken Yılmaz, şunları söyledi: “Ben bu saçların bir bölümünü gitarla türkü çalabilmek için döktüm. Saz ve bağlamayla türkü çalmak çok daha kolay. Gitarın altı teli var. Altısı da farklı akort özelliği taşıyor. Bu da türkü çalmayı zorlaştırıyor. Öğrencilik dönemimde derin duygular ve mesajlar taşıyan türküleri gitarla çalmaya karar verdim. Çaldığım türkülere kendimden de bir şeyler kattım. Belki inanmayacaksınız ama Ankara Misket havasını çalabilmek için 6-7 yıl uğraştım.”
Sanatçıyı tebrik eden Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ise, “Gerçekten bize Anadolu’nun her yöresine ait türküleri farklı bir enstrümanla dinleme fırsatını verdiniz. Size çok teşekkür ediyorum” dedi.
POLONYA’DAN FAHRİ DİPLOMA
Kadir Yılmaz, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde öğrenciyken aynı üniversitenin güzel sanatlar bölümünde klasik gitar eğitimine başladı. Ardından eğitimine Berlin’de devam etti. Berlin Hans Eisler Müzik Yüksek Okulu’nda Konser Gitaristi ve Enstrüman Pedagojisi Gitar Bölümü’nde lisans ve lisansüstü eğitimini tamamladı. Almanya ve diğer birçok ülkede konserler veren Yılmaz, Polonya’nın Stettin kentindeki sahne performansıyla Stettin Konservatuvarı tarafından fahri mezuniyet diplomasıyla ödüllendirildi. 2016’da ‘Muhayyel’ ve kısa bir süre önce de ‘Klasik Gitar için On Anadolu Türküsü’ albümlerini çıkardı. Yılmaz, Berlin Musikschule ‘Paul Hindemith’ Okulu’nda araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.
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