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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
19.06.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Berlin’de kiraya zam, 5 yıl yasaklandı

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Berlin’de kiraya zam, 5 yıl yasaklandı

Berlin Eyalet Hükümeti, kiracıları sevindiren bir karara imza attı. Salı günü toplanan Berlin Senatosu, kentte beş yıl boyunca kiralara zam yapılamayacağını karara bağladı.

Berlin’de kiraya zam, 5 yıl yasaklandıKARARI açıklayan Sol Partili Berlin Şehir Planlama Senatörü Katrin Lompscher, “Dünden geçerli olmak üzere beş yıl boyunca kiralara zam yapılamayacak” dedi. Berlin Senatosu yasak kararını son yıllarda hızla artan kiraların önüne geçemeyince aldı. Berlin, Almanya’da kira artışını yasaklayan ilk eyalet oldu. Alınan karar yaklaşık bir milyon 600 bin konutu etkileyecek. Senato, kalıcı olması için 2020 yılına kadar hazırlanıp yasalaşması planıyla yeni bir tasarı daha hazırlayacak.
Berlin’de ev sahipleri ise kira artışı yapabilmek için binaları yeniliyordu. Yapılan tamiratla enerji tasarrufu sağladıkları gerekçesiyle kiralara zam yapma yolunu seçiyordu. Senato bunun da önüne geçmek için tamirat ve tadilat yapmayı da izne bağladı.

 

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