MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBerlin’de ‘iklim korumalı’ moda rüzgarı
GeriAvrupa Berlin’de ‘iklim korumalı’ moda rüzgarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 13.01.2020 - 14:36,Son Güncelleme:/

Berlin’de ‘iklim korumalı’ moda rüzgarı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Berlin’de ‘iklim korumalı’ moda rüzgarı

Moda Haftası kapsamında tasarımlarını sergilemek için dünyanın farklı ülkelerinden Berlin’e gelecek olan modacılar arasında ilk kez Güney Afrika’dan da dört modacı yer alacak.

BİR hafta boyunca Berlin’de buluşacak olan modacılar iklim korumaya dikkat çekmek için seminer ve paneller de düzenleyecek. Moda konusunda uzmanlar, tekstil dünyasındaki gelişmeleri, beklentileri ve ‘iklimi koruyarak nasıl kıyafet üretiriz’ sorusuna cevaplar arayacak. Moda haftası dolayısıyla Amerikalı oyuncu Katie Holmes, Almanların eski yıldız futbolcusu Bastian Schweinsteiger, Alexandra Maria Lara ve Jessica Schwarz Berlin’e gelecek ünlü isimler arasında yer alacak. Moda Haftası etkinliklerine 70 bin kişinin katılması bekleniyor.

Berlin’de ‘iklim korumalı’ moda rüzgarı

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle