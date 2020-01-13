Berlin’de ‘iklim korumalı’ moda rüzgarı

BİR hafta boyunca Berlin’de buluşacak olan modacılar iklim korumaya dikkat çekmek için seminer ve paneller de düzenleyecek. Moda konusunda uzmanlar, tekstil dünyasındaki gelişmeleri, beklentileri ve ‘iklimi koruyarak nasıl kıyafet üretiriz’ sorusuna cevaplar arayacak. Moda haftası dolayısıyla Amerikalı oyuncu Katie Holmes, Almanların eski yıldız futbolcusu Bastian Schweinsteiger, Alexandra Maria Lara ve Jessica Schwarz Berlin’e gelecek ünlü isimler arasında yer alacak. Moda Haftası etkinliklerine 70 bin kişinin katılması bekleniyor.