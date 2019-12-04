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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
04.12.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Berlin’de herkes onu arıyor

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Berlin’de herkes onu arıyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de doğan 39 yaşındaki Gökhan Tüysüz’den bir haftadır haber alınamıyor. 13 yaşındaki oğlu, annesi ve babası Yahya Tüysüz, en son 27 Kasım Çarşamba günü iş yerinde görülen Gökhan’dan gelecek iyi haberi bekliyor.

Berlin’de herkes onu arıyorBERLİN’de sokak sokak Gökhan’ı arayan ailesi ve arkadaşları, sosyal medya üzerinden de yoğun çalışma yürütüyor. Sivil toplum kuruluşlarında yaptığı çalışmalar ve yoksul öğrencilere yönelik topladığı yardımlarla tanınan Yahya Tüysüz, oğlunun aniden ortadan kaybolmasına bir anlam veremediğini söyledi. Bir dönem Berlin Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığı da yapan Yahya Tüysüz, Gökhan’ın ortadan kaybolmasıyla büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Oğlunun hayat dolu biri olduğunu belirten babası, Hürriyet’te konuştu: “Çarşamba günü işten eve geliyor. Telefonunu evde masanın üzerinde bırakıyor. Ve evden çıkıp gidiyor, Ondan sonra da kendisinden haber alamadık. Gökhan yeni iş yeri açtı. İki minibüs satın aldı. Paket taşıma işi yapıyordu. İşleri de iyiydi. Kardeşlerine durumunun iyi olduğunu anlatıyordu. Bizim bildiğimiz herhangi bir sorunu yoktu. 13 yaşında oğlu var. Oğlu, annesi, kardeşleri ve ben merak ediyoruz. Çok endişeliyiz”

Berlin’de herkes onu arıyor
Yahya Tüysüz (solda), Ali Kadakal.

‘OĞLUNA ÇOK BAĞLIYDI’
Oğlu için polise kayıp başvurusu da yapan Yahya Tüysüz, “Gökhan benim en büyük çocuğum. 2005’te evlendi, 2008’de boşandı. Yaptığı evlilikten bir oğlu var. Oğluyla çok yakın bir ilişkisi vardı. Çarşamba günü işten çıkmadan önce oğlunu arıyor ve ona ‘Seni cuma günü dedene götüreceğim’ diyor. Oğluna şimdiye kadar verdiği tüm sözleri yerine getirdiği için torunum babasının gelmemesi üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Oğluna bağlı, oğlu da ona. Telefonunu inceledim. En son oğluyla görüşmüş. O gün neredeyse tüm telefon görüşmeleri işiyle ilgili, çalışan şoförlerle iş görüşmeleri yapmış. Dikkat çeken başka da bir görüşmesi yok. Benim ricam, Gökhan’ı görenler ya da yerini bilenler bize veya polise başvursun.”
Berlin Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kadakal da Gökhan’dan gelecek bir haber beklediklerini söyledi. Kadakal, “Gökhan benim evladım gibi. Onun bir sorunu yoktu. Sağ salim bulunmasını istiyoruz” dedi.

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