Berlin’de havuz sezonu uzatıldı
Berlin’de açık havuzların yaz sezonu 1 Eylül itibariyle sona erecekti. Ancak hava sıcaklarının mevsim ortalamalarının üzerinde seyretmesi ve havuzlara olan ilginin devam etmesi, kararın değişmesine neden oldu.
BERLİN Havuz İdaresi, yaptığı açıklamayla yaz sezonunun bazı havuzlar için uzatıldığını duyurdu. Buna göre, Wilmersdorf, Humboldthain, Wuhlheide ve Insulaner havuzları 29 Eylül’de kapanacak. Gropiusstadt havuzu 15 Eylül’e kadar kapılarını açık tutacak, Mariendorf havuzu ise 8 Eylül’de sezonu kapatacak.
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