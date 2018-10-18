Berlin’de döner izdihamı
Berlin’in merkezinde yeni açılan döner büfesine başkentliler akın etti. Amerikan hazır mutfağıyla yarıştıklarını söyleyen büfenin sahibi Birol Kaplan “Bu kadar büyük bir ilgi beklemiyorduk” dedi.
ALMANYA’nın başkenti Berlin’in göbeğinde yer alan Zooligischer Garten’da açılan Zaddy adlı döner büfesinin önünde kuyruk oluştu. Döneri ara sokaklardan çıkarmak ve Amerikan hazır yemekleri gibi şehrin kalbine taşımak isteyen büfenin sahibi Birol Kaplan “Klasik ekmek arası döner satmıyoruz. Amerikan hazır mutfağıyla yarışmak istiyoruz. İlk günden bu kadar ilgi beklemiyorduk. Çalışanlarımız oldukça yoruldu” dedi.
NEDEN ZADDY
Kaplan büfenin isminin neden olduğunu da anlattı: Dededen ve babadan bu sektörün içindeyiz. İngilizce baba kelimesi olan Daddy’nin ‘D’sini attık. Dedemiz Zeynel Kaplan’ın isminin ilk harfi ‘Z’yi koyduk. Böylece ticareti bize öğreten ve bizlere önayak olan dedemizi de babamızı da unutmadık” dedi.
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