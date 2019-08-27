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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
27.08.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Berlin’de çöp toplama turizmi

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Berlin’de çöp toplama turizmi

Almanya’nın başkenti Berlin’de ilginç bir proje deniyor. Ellerinde eldiven ve mavi çöp torbası, sırtında sarı yelekle parklarda sigara izmaritinden pet şişeye, kâğıttan yiyecek artıklarına varıncaya kadar çöp toplayan turistler görürseniz şaşırmayın.

İKİ ilçe, şehirde tur düzenleyen iki şirketle anlaştı. ‘Berlin Duvarı’nın yıkılmasının 30’uncu yılı vesilesiyle tura katılan turistlere önce duvar müzesinde Doğu ve Batı Berlin tarihi anlatılacak. Ardından tura katılan herkes Berlin parklarında bir saat çöp toplayacak. Sonra da parkta birlikte piknik yapılarak etkinliğe katılan turistler ödüllendirilecek. Çöp toplama etkinliğine katılan Hindistanlı öğrenci Hiral Arora ile Brezilyalı öğrenci Camila Wolframs, uygulamayı çok iyi bulduklarını söyledi. Arora, Berlin’in öteki Avrupa kentlerine göre daha bakımsız olduğunu, turistlerin etkinliğe katılmasının hem kenti tanıma hem de temizliğine katkıda bulunma açısından önemini vurguladı.

Berlin’de çöp toplama turizmi

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