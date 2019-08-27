Berlin’de çöp toplama turizmi
Almanya’nın başkenti Berlin’de ilginç bir proje deniyor. Ellerinde eldiven ve mavi çöp torbası, sırtında sarı yelekle parklarda sigara izmaritinden pet şişeye, kâğıttan yiyecek artıklarına varıncaya kadar çöp toplayan turistler görürseniz şaşırmayın.
İKİ ilçe, şehirde tur düzenleyen iki şirketle anlaştı. ‘Berlin Duvarı’nın yıkılmasının 30’uncu yılı vesilesiyle tura katılan turistlere önce duvar müzesinde Doğu ve Batı Berlin tarihi anlatılacak. Ardından tura katılan herkes Berlin parklarında bir saat çöp toplayacak. Sonra da parkta birlikte piknik yapılarak etkinliğe katılan turistler ödüllendirilecek. Çöp toplama etkinliğine katılan Hindistanlı öğrenci Hiral Arora ile Brezilyalı öğrenci Camila Wolframs, uygulamayı çok iyi bulduklarını söyledi. Arora, Berlin’in öteki Avrupa kentlerine göre daha bakımsız olduğunu, turistlerin etkinliğe katılmasının hem kenti tanıma hem de temizliğine katkıda bulunma açısından önemini vurguladı.
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