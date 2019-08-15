Berlin’de bu caddelere dikkat! Yasak başlıyor
Berlin İdari Mahkemesi’nin aldığı karar gereği, iki ilçede hava kirliliği nedeniyle dizel araçların trafiğe çıkmasına sınırlama getirilecek.
MITTE ve Neukölln’de bazı sokak ve caddelerinde Euro5 dizel motorlu otomobil ile kamyonların girmesi yasaklanacak. Uygulamanın, trafik tabelalarının hazırlanmasının ardından ekim ayında hayata geçirilmesi bekleniyor. Mitte ilçe sınırları içinde kalan Alt-Moabit ile Gotzkowskystrasse, Beusselstrass ile Stromstrasse ve Bugenhagenstrasse ile Turmstrasse arasındaki bölge ile Brückenstrasse, Köpenickerstrasse ve Holzmarktstrasse’ye Euro5 motorlu dizel araçların girmesine izin verilmeyecek. Fredrichstrasse ile Unter den Linden arası ve Dorotheenstrasse de yasak caddeler olarak belirlendi.
Neukölln’de ise Silbersteinstrasse ile Hermannstrasse arası, Karl Marx Strasse ve Hermannstrasse arasındaki alan yasak olarak belirlendi. Silbersteinstrasse ve Emser Strasse arasındaki bölge de hava kirliliği nedeniyle Euro5 dizel motorlu araçlara yasaklanacak.
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