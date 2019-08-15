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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
15.08.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Berlin’de bu caddelere dikkat! Yasak başlıyor

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Berlin’de bu caddelere dikkat! Yasak başlıyor

Berlin İdari Mahkemesi’nin aldığı karar gereği, iki ilçede hava kirliliği nedeniyle dizel araçların trafiğe çıkmasına sınırlama getirilecek.

MITTE ve Neukölln’de bazı sokak ve caddelerinde Euro5 dizel motorlu otomobil ile kamyonların girmesi yasaklanacak. Uygulamanın, trafik tabelalarının hazırlanmasının ardından ekim ayında hayata geçirilmesi bekleniyor. Mitte ilçe sınırları içinde kalan Alt-Moabit ile Gotzkowskystrasse, Beusselstrass ile Stromstrasse ve Bugenhagenstrasse ile Turmstrasse arasındaki bölge ile Brückenstrasse, Köpenickerstrasse ve Holzmarktstrasse’ye Euro5 motorlu dizel araçların girmesine izin verilmeyecek. Fredrichstrasse ile Unter den Linden arası ve Dorotheenstrasse de yasak caddeler olarak belirlendi.
Neukölln’de ise Silbersteinstrasse ile Hermannstrasse arası, Karl Marx Strasse ve Hermannstrasse arasındaki alan yasak olarak belirlendi. Silbersteinstrasse ve Emser Strasse arasındaki bölge de hava kirliliği nedeniyle Euro5 dizel motorlu araçlara yasaklanacak.

 

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