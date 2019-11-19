Berlin’de bir Suriyeli, terör şüphesiyle yakalandı
Almanya’nın başkenti Berlin’de terör saldırısı gerçekleştirme planları yapan bir şüpheli yakalandı.
KARLSRUHE’de bulunan Federal Savcılığın emriyle harekete geçen özel tim, Suriyeli olduğu açıklanan şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin internet üzerinden yaptığı yazışmalarla plastik bomba yapımı için hazırlık yaptığı iddia edildi. 26 yaşındaki Suriyeli, devlet güvenliğini tehlikeye sokmaktan tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelinin evinde de arama yapıldığı da belirtildi.
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