Berlin’de bir döner büfesinin duvarına gamalı haç çizildi

BERLİN polisinin yaptığı açıklamada, Friedrichshain semtindeki Koppen Caddesi’nde bulunan bir döner dükkanına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin girdiği ve yeşil boyayla duvara gamalı haçın yanı sıra “Defolun” yazdığı belirtildi. Polis, dükkan sahibi Etem Koluman’ın ihbarıyla olayla ilgili soruşturma başlattı. Dükkan bir süredir kapalı olduğu için bu olayın ne zaman gerçekleştiğini tam olarak bilmediğini belirten Koluman, saldırganların, kepengi kırarak içeri girdiklerini söyledi. Bu bölgede Türkleri sevmeyen çok kişinin bulunduğunu ifade eden Koluman, geçen yıl da araçlara gamalı haç çizildiğini kaydetti.