Berlin’de 4 kişi ezilerek öldü, beygir gücü yüksek otomobil tartışması başladı
Berlin’de cuma akşamı şehir merkezinde yeşil ışığı yanmasıyla aniden hızlanan bir spor otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkmış ve yayaların arasına dalıp 1’i çocuk 4 kişinin ölümüne neden olmuştu. Yeşiller, olay üzerine yüksek motorlu araçların şehir içinde yasaklanması ve yüksek vergi alınması tartışmasını başlattı.
ALMAN Yeşiller partisi, şehir içine yüksek beygir gücüne sahip otomobillerin yasaklanmanmasını istedi. Yeşiller Federal Meclis Grup Eşbaşkanı Katrin Göring Eckardt, Berlin'de spor bir otomobilin karıştığı kaza sonucu dört kişinin yaşamını yitirmesinden sonra yaptığı açıklamada, yüksek beygir gücüne sahip otomobillerin şehir merkezinde trafiğe çıkmasının yasaklanması ve daha fazla vergi alınması için yasal düzenleme istedi.
Berlin'de cuma akşamı şehir merkezinde trafik ışıklarında beklerken aniden hızlanan bir otomobilin sürücüsü, kontrolü kaybetmiş ve yayaların arasına dalmıştı. Biri çocuk, dört kişi hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü de dahil çok sayıda kişi yaralanmıştı.
CDU İSTEĞE KARŞI ÇIKTI
CDU İç Politikalar Sözcüsü Philipp Amthor ise Yeşillerin yasak talebine karşı çıktı.
Alman Çevreyi Koruma Birliği Genel Sekreteri Jürgen Resch de beygir gücü yüksek otomobillerin yasaklanmasını ya da yüksek vergilerle cazibesinin düşürülmesini talep etti.
Yeşiller milletvekili Oliver Krischer de şehir içinde trafiğe çıkacak otomobillerin motor gücünün belli bir sınırın altında tutulması gerektiğini belirtti. Krischer “Şehirlerde alanlar küçülüyor. Büyük otomobiller yayalar ve bisikletliler için tehlike arz etmeye başladı. Otomobiller daha ne kadar büyüyecek” dedi.
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