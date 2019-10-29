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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
29.10.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Berlinale veya Cannes’a kimin ihtiyacı var

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Berlinale veya Cannes’a kimin ihtiyacı var

Son dönemin gözde yapımlarından 40’ın üzerinde film, konserler, sergiler ve söyleşilerin yer aldığı zengin programıyla 19. Frankfurt Türk Film Festivali, ‘Kapı’ filmiyle başladı. Frankfurt Belediye Başkan Yardımcısı Uwe Becker’in “Böyle film festivaliniz varsa, Berlinale ve Cannes’a kimin ihtiyacı var” sözleri salonda büyük alkış aldı.

KÜLTÜRLERARASI Transfer Derneği’nin Hessen Başbakanı Volker Bouffier, Frankfurt Büyükşehir Başkanı Peter Feldmann ve Başkonsolos Burak Karartı’nın himayesinde organize ettiği 19. Frankfurt Türk Film Festivali, Metropolis Cinestar salonlarında ‘Kapı’ filminin gösterimiyle başladı. Programında 40’ın üzerinde film, konserler, sergiler ve söyleşilerin yer aldığı festivali destekleyen kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı Alman izleyicilerden de festivale daha çok ilgi göstermelerini istedi.

TÜRK SİNEMASI GURUR VERİCİ
105 yıllık serüven sonrasında Türk sinemasının geldiği noktayı memnuniyet ve gurur verici olarak değerlendiren Başkonsolos Burak Karartı ise Cahide Sonku, Ayhan Işık, Adile Naşit, Yılmaz Güney, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Tarık Akan, Fikret Hakan, Halit Akçetepe gibi ustaları saygı ve minnetle andığını söyledi.
Türk sinemasının çeşitliliğine ve canlılığına dikkati çeken Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar da “Türk Film Festivali, eyaletin kültürüne zenginlik kattı” dedi.

Berlinale veya Cannes’a kimin ihtiyacı var
Hüseyin Sıtkı, Ayşe Asar, Burak Karartı, Uwe Becker (soldan sağa).

TÜRKİYE’DE ÇOK KALİTELİ FİLMLER YAPILIYOR
Frankfurt Belediye Başkan Yardımcısı Uwe Becker’in “Böyle bir film festivaliniz varsa, Berlinale ve Cannes’a kimin ihtiyacı var” sözleri salonda büyük alkış aldı. Becker, “Festivalin Türkiye ve Türk kültürünü tanıtma misyonu önemli. Ürün kalitesi çok artmış durumda. Hollywood çok üretken, ama Türkiye de çok kaliteli filmler yapıyor. Politikacıların büyük sorumluluk sahibi olması gereken bir dönemde, korku ve nefreti yaymak isteyen, bizi ayırmak isteyen bir akım, yoğun ilgi görürse ne kadar tehlikeli olur. Toplumsal gelişme nasıl olmalı? Bu soruların yanıtları ve daha filmlerde var” dedi.

Berlinale veya Cannes’a kimin ihtiyacı var

‘KAPI’ FARKLI ROLLERİN KAPISINI ARALADI
Ünlü oyuncu Meral Çetinkaya’nın da katıldığı festivalin açılış filmi ‘Kapı’nın yönetmeni Nihat Durak, senarist ve yapımcı Filiz Durak ile filmin oyuncusu TimurAcar, gösterim sonrası izleyicilerin sorularını cevapladı. Sinemaya komedi tarzı eserlerle başladığını belirten Timur Acar, “Türkiye’de insanın üzerine bir rol yapıştı mı onu kolay kolay atamıyor. Bu film farklı rollerin kapısını araladı” diye konuştu. Senarist Filiz Durak da dinlediği farklı hikayeler sonrasında ‘Kapı’yı yazdığını söylerken Nihat Durak ise çekimler sırasında yaşadıklarını anlattı.

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