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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Fotoğraflar: Arşiv
06.10.2018 - 10:12, Son Güncelleme:

Berlin ziyaretinin ardından

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Berlin ziyaretinin ardından

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyareti, zorlu bir ziyaretti. İki ülke arasında uzun süredir buzlu bir hava esiyordu. Soğuma, 2013’te ‘Gezi’ olaylarıyla başladı. 2015 sonbaharında mülteci krizi patlayınca, mülteci akınını durdurmak amacıyla iki ülke arasında yeni bir bahar havası yaşandı. Ancak bu ‘bahar havası’ kısa sürdü. Alman Meclisi, 2 Haziran 2016’da Türkiye’nin tüm protestolarına rağmen 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak niteleyen tasarıyı kabul etti. Gerisi çorap söküğü gibi geldi.

Berlin ziyaretinin ardındanÇOK geçmeden İncirlik krizi patladı. Türkiye, Alman vekillerin İncirlik Üssü’ndeki askerlerini ziyaretine izin vermedi.
16 Nisan 2017 referandumu öncesinde Türk bakanların Almanya’da kampanya yapması yasaklandı. Kampanya için ülkeye gelen Türk bakanlar, diplomasi kurallarına aykırı, iki ülke ilişkilerine yakışmayan muameleyle karşılaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’nın Türk bakanların etkinliklerini iptal etmesine sert tepki gösterdi.
Bunu, bazı Alman vatandaşlarının tutuklanması izledi.
İki ülke arasında büyükelçilerin karşılıklı Dışişleri Bakanlıklarına çağrılarak nota verildiği bir restleşme süreci başladı.

İKİ TARAF DA RAHATSIZDI
Ancak birbiriyle insani ve özel bağlarla bağlı iki ülke, böyle bir gerilimi uzun süre kaldıramazdı. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, özellikle Almanya’nın Türkiye ve Polonya’yla ilişkilerine çok büyük önem atfeden biri.
Cumhurbaşkanını davet sırası Almanya’daydı ve Steinmeier Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı davet etti.
Bunun zor bir ziyaret olacağı başından beri belliydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret öncesinde, Almanya’yla yeni bir sayfa açılması gerektiği mesajını verdi.
Ancak Alman medyası bu davete başından itibaren çok olumsuz yaklaştı. Bunun bir devlet ziyareti olmasını eleştirdi. Alman kamuoyunda ziyarete karşı havayı gerdi.

İKİ FARKLI GÖRÜNTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı davet ettiği, devlet ziyareti kapsamında kırmızı halı ve askeri törenle karşıladığı için eleştiri oklarının hedefinde olan Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier, dışarıda farklı, içeride farklı iki ayrı görüntü sergiledi.
Fotoğraflarda mesafeli ve asık bir yüz ifadesiyle kamuoyuna soğuk bir karşılama mesajı verdi. İçeride ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gayet sıcak karşıladı. Devlet ziyaretinin tüm kuralları eksiksiz uygulandı.
Steinmeier, Bellevue Sarayı’ndaki akşam yemeğinde Türkiye’de gazetecilere, sendikacılara yönelik mahkeme kararlarını, hukuk devleti konularını yeniden gündeme getirdiği için kendisini sert eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kürsüden masaya gelirken kalkıp elini sıktı.
Steinmeier, akşam yemeğinden sonra misafirini uğurlarken, Türk heyetine ziyaret için, “Bu bir açılım” sözünü kullandı.

Berlin ziyaretinin ardından

ALMANYA İSTEKLİ
Başbakan Angela Merkel daha samimi bir hava sergiledi. Ortak basın toplantısında, “Aramızda derin görüş ayrılıkları var, ama bizi birleştiren daha çok şey var” diyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı.
Merkel, Erdoğan’la, biri ‘çalışma yemeği’, diğeri ‘çalışma kahvaltısı’ olmak üzere iki kez görüştü. İkinci kez görüşme isteği de Başbakan Merkel’den geldi.
Türkiye, Almanya ile bozulan ilişkileri yeniden düzeltmek ve eski dönemlere dönmek istiyor. Almanya da ilişkilerin düzeltilmesinde oldukça istekli. Ama kamuoyu baskısı var. O nedenle dikkatli davranıyor.
Köln’deki Merkez Camisi’nin açılmasında bu korku çok açık yansıdı. Türkiye camiyi birlikte açmayı çok arzu etmesine rağmen Almanya tarafından hiçbir yetkili katılmadı.

DAHA RAHAT GÜNLER
Almanya’da cumhurbaşkanından başbakana, bakanlara kadar hükümet “İstikrarlı bir Türkiye bizim çıkarımıza” diyor. Bunun için siyaset ve ekonomide reformlar yapılmasını istiyor.
Alman işadamları da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmelerinde, “Bizim Türkiye’de yatırımlarımız var. Daha fazla yatırım yapmak için hukuk sisteminde güven istiyoruz. Merkez Bankası bağımsız kalmalı” mesajları verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da işadamlarının bu isteklerini dikkate aldı. Görüşmelerde, Türkiye’de seçimlerin yapıldığı, OHAL’in kaldırıldığı ve daha rahat günlerin yaşanacağı mesajları verdi.
*
İki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden düzelmesi bir süreç. Bu süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretiyle başladı.
Bunu, 25/26 Ekim tarihlerinde Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in Türkiye ziyareti izleyecek. Bakan Altmaier’e başta Siemens olmak üzere çok önemli Alman şirket temsilcilerinin bulunduğu 90 kişilik bir heyet eşlik edecek.
Merkel, kasım başında Türkiye’de Suriye zirvesine katılmak için hazırlanıyor.
Bu sürecin ilerlemesinde iki taraf da istekli ve kararlı.

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