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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
05.07.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Berlin Türk esnaf için ayaklandı

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Berlin Türk esnaf için ayaklandı

Almanya’da 40 yıldır aynı sokakta esnaflık yapan ve kiracısı olduğu iş yerinden atılmak istenen Tunç Ailesinin direnişine mahalle sakinleri, sokağı trafiğe kapatarak eylemle destek verdi. Mahalleli, pencerelerine pankartlar asarken, sokağa kurulan stantta bilgilendirici el ilanları ve broşürler dağıtıldı, imza toplandı. Eylem müzik dinletisi ile son buldu.

ALMANYA’nın başkenti Berlin, yıllardır emlak spekülatörleri ile yerleşik halk arasındaki mücadeleye sahne oluyor. Yatırımcılar ve emlak spekülatörleri, ucuza aldıkları daire ve dükkanları küçük tadilatlar yaparak kirasını iki katına çıkarıp kısa yoldan büyük paralar kazanma peşinde. Berlinliler bu durum karşısında canından bezdi. Bu açgözlü emlak vurgunculuğu, dar gelirli vatandaşları zor duruma soktuğu gibi şehirdeki sosyal dokuyu, komşuluk, mahallelilik, dostluk gibi olguları da derinden zedeliyor.

Berlin Türk esnaf için ayaklandı

SİYASETÇİLER DE KATILDI
Bunun son örneği, şehrin Türk mahallesi olarak bilinen Kreuzberg semtinde 20 senedir aynı mekânda esnaflık yapan Tunç Ailesinin başına geldi. Yaklaşık 40 yıldır aynı sokakta esnaflık yapan, son 20 senedir de aynı mekânda büfe işleten Tunç Ailesine, mahkemeden iş yeri çıkış kararı gelince mahalleli ayaklandı. Küçük esnafın ezilerek fahiş kira artırımları yoluyla iş yerinden çıkarılmasına karşı çıkan mahalleli, sivil inisiyatifler ve kiracı dernekleri, Zekiye Tunç’un işlettiği ‘Oranien Spaetkauf’ isimli büfenin önünde toplanarak şehirdeki emlak vurgununu protesto etti. Bazı siyasetçiler de protesto eylemine katıldı.

Berlin Türk esnaf için ayaklandı

BURASI SADECE BİR İŞ YERİ DEĞİL
Büfeyi 20 senedir işleten Zekiye Tunç, mekân el değiştirince yeni dükkan sahibiyle sorunlar yaşamaya başladıklarını, kirayı aniden çok yükselttiğini ve uzlaşmaz bir tutum sergilediğini söyledi. İki yıllık hukuki mücadele sonucu mahkemeden mekânı boşaltma yazısı geldiğini belirten Tunç, “4-5 hafta içerisinde dükkânı boşaltmamız isteniyor. Ama ben çıkmak istemiyorum, makul bir kira artışıyla devam etmek istiyorum. Burası artık bizim sadece iş yerimiz değil, burası bizim aynı zamanda sosyal yaşam alanımız. Komşularımız, müşterilerimiz gelip anahtarlarını bile bize bırakıyorlar. Burada güven söz konusu” dedi.

Berlin Türk esnaf için ayaklandı

SPEKÜLATÖRLERİ İSTEMİYORUZ
Destek amacıyla eyleme katılan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Cansel Kızıltepe de yaptığı açıklamada, Berlin’de genel anlamda çok büyük bir kira sorunu yaşandığını söyledi. Kiracıların, küçük esnafın yükselen kiraları ödeyemediğine ve taşınmak zorunda kaldıklarına değinen Kızıltepe, “Artık bir rant ekonomisinde yaşıyoruz. Ulusal ve uluslararası sıcak para yüksek kazançlar yapmak için yeni yerler arıyor. Berlin de bu paranın yeni hedefi. Ne yazık ki bu durumda insani durumlar arka planda kalıyor. Hiç kira artışı olmasın demiyoruz ama yüzde 50, yüzde 100, yüzde 200 artışlar normal değil. Rant ve spekülatörleri istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Berlin Türk esnaf için ayaklandı

Berlin Türk esnaf için ayaklandı

Berlin Türk esnaf için ayaklandı

Berlin Türk esnaf için ayaklandı

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