Berlin Şehitlik Camisi’ne bomba tehdidi
Almanya’nın başkenti Berlin’deki Şehitlik Camisi’ne e-mail yoluyla bomba tehdidi yapıldı. Camiye gelen polis ekipleri yaklaşık 1.5 saat süren aramanın ardından ihbarın asılsız olduğunu açıkladı.
SON dört ay içinde üç kez bomba ihbarı yapılan Berlin Şehitlik Camisi’ne bu sabah saat 09.30 sıralarında bir bomba ihbarı daha yapıldı. ‘nsu@hitler.com’ adresinden Almanca gönderilen tehdit mesajında, “Sizi havaya uçuracağız. Hak ettiğiniz cezayı alacaksınız” ifadeleri yer aldı. Caminin mail adresine gönderilen mesajı gören Berlin Şehitlik Camisi Derneği Başkanı Süleyman Küçük, durumu hemen polise bildirdiklerini söyledi. Durumu değerlendiren Berlin polisi, önce cuma namazı için hazırlık yapan cami personelini dışarı çıkardı, sonra camide arama yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren arama sonucu herhangi bir patlayıcı madde izine rastlanmadı.
SALDIRILAR ARTTI
Almanya’da artan ırkçı söylemler ve İslam/Müslüman karşıtlığına paralel olarak, son zamanlarda ülke genelinde camilere karşı yapılan saldırılar ve tehditler artış gösterdi. Özellikle Türklerin gittiği camiler, tehdit mektupları, tehdit mailleri, gönderilen mermi çekirdekleri, bahçelerine atılan kesik domuz başları, İslam değerlerine hakaretler gibi unsurlarla taciz ediliyor. Zaman zaman da bazı camiler kundaklanıyor.
Berlin Şehitlik Camisi de şehirde yaşayan Türklerin gittiği en büyük camilerden biri ve özellikle cuma namazlarında dolup taşıyor.
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