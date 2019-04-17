Berlin polisi katilin peşinde: 40 yaşında, güçlü ve kel!
26 yaşındaki Litvanyalı Edgar Orlovskij’yi Berlin’in merkezlerinden Alexander Platz yakınlarında bıçaklayarak öldüren ve görüntüleri güvenlik kameralarından tespit edilen katil, bir aydır yakalanamadı. Polis, katilin resmini dağıtarak halktan yardım istedi.
BERLİN’de 18 Mart’ta 26 yaşındaki Litvanya vatandaşı Edgar Orlovskij bıçaklı saldırıya uğradı. Alexander Platz yakınlarında bıçaklanan Orlovskij, cep telefonuyla polisten yardım istedi. Polis olay yerine gelene kadar Litvanyalı genç yaşamını yitirdi.
KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ
Polis, yakındaki metro istasyonunda bulunan güvenlik kameralarından katil zanlısını tespit etti. 40 yaşlarında ve güçlü bir fiziğe sahip olan zanlının önden ve arkadan çekilen fotoğraflarını soruşturma dosyasına koyan polis, cinayetin üzerinden bir ay geçmesine rağmen ne yakalayabildi ne de kimliğini belirleyebildi. Elindeki fotoğrafları kamuoyuyla paylaşan polis, halktan yardım istedi. 40 yaşlarında ve kel olduğu fotoğraflardan tespit edilen zanlıyı tanıyanların ve yerini bilenlerin polise bilgi vermelerini istedi.
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