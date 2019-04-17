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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
17.04.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Berlin polisi katilin peşinde: 40 yaşında, güçlü ve kel!

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Berlin polisi katilin peşinde: 40 yaşında, güçlü ve kel!

26 yaşındaki Litvanyalı Edgar Orlovskij’yi Berlin’in merkezlerinden Alexander Platz yakınlarında bıçaklayarak öldüren ve görüntüleri güvenlik kameralarından tespit edilen katil, bir aydır yakalanamadı. Polis, katilin resmini dağıtarak halktan yardım istedi.

Berlin polisi katilin peşinde: 40 yaşında, güçlü ve kelBERLİN’de 18 Mart’ta 26 yaşındaki Litvanya vatandaşı Edgar Orlovskij bıçaklı saldırıya uğradı. Alexander Platz yakınlarında bıçaklanan Orlovskij, cep telefonuyla polisten yardım istedi. Polis olay yerine gelene kadar Litvanyalı genç yaşamını yitirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ
Polis, yakındaki metro istasyonunda bulunan güvenlik kameralarından katil zanlısını tespit etti. 40 yaşlarında ve güçlü bir fiziğe sahip olan zanlının önden ve arkadan çekilen fotoğraflarını soruşturma dosyasına koyan polis, cinayetin üzerinden bir ay geçmesine rağmen ne yakalayabildi ne de kimliğini belirleyebildi. Elindeki fotoğrafları kamuoyuyla paylaşan polis, halktan yardım istedi. 40 yaşlarında ve kel olduğu fotoğraflardan tespit edilen zanlıyı tanıyanların ve yerini bilenlerin polise bilgi vermelerini istedi.

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