Berlin, polis adaylarında boy şartını kaldırdı
Berlin Eyalet Senatörlüğü, polis adaylarında aranan boy şartını kaldırdı. Kadın adayların en az 1.60, erkek adayların ise 1.65 metre boyunda olmaları aranan şartlar arasındaydı.
KONUYLA ilgili açıklama yapan Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel, “Polislik mesleği için dış görünüşün belirleyici olması doğru değil” sözleriyle alınan kararı savundu. Polis adayları için aranan şartlarda geçen yıl da değişikliğe gidilmiş, dövme şartı yumuşatılmıştı. İnsanları şiddete teşvik etmeyen ve üniformayla vücudun örtülebilecek yerlerine yapılan dövmeler adaylık başvurusu için engel teşkil etmeyecek yönünde karar alınmıştı.
Berlin Brandeburg Türkiye Toplumu (TBB) yönetim kurulu üyesi Safter Çınar, senatörlüğün polis adaylarında boy şartını kaldırmasını sevindirici bulduklarını açıkladı. Çınar, “Alınan kararı TBB olarak selamlıyoruz. İş başvurularında dışlayıcı bir şart olarak gördüğümüz boy şartının kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.
Berlin senatörlüğü boy şartı kararını, 1.54 metre boyundaki genç bir kızın adaylığının reddedilmesinden sonra aynı adayın Brandenburg Eyaleti tarafından polis akademisine kabul edilmesi üzerine aldı. Avrupa Adalet Divanı da geçen yıl ekim ayında aldığı kararla, polis adaylarında aranan boy şartının görevle bağlantısının olmadığına hükmetmişti. Benzer kararlara Almanya’nın değişik eyaletindeki idari mahkemeler de imza atmıştı.
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