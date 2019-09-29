Berlin Maratonu'nda Etiyopyalı atletler damga vurdu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBerlin Maratonu'nda Etiyopyalı atletler damga vurdu
GeriAvrupa Berlin Maratonu'nda Etiyopyalı atletler damga vurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI/ BERLİN
29.09.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Berlin Maratonu'nda Etiyopyalı atletler damga vurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Berlin Maratonu'nda Etiyopyalı atletler damga vurdu

Berlin Maratonu'na Etiyopyalı atletler kazandı. Erkeklerde birinciliği iki saniye farkla rekor kırmayı kaçıran Kenenisa Bekele aldı. İkinciliği yine Etiyopyalı Birhanu Legese elde ederken, üçüncü ise Etiyopyalı Sisay Lemma oldu.

DÜNYANIN sayılı yarışmaları arasında gösterilen Berlin Maratonunu bu yıl Etiyopyalı atlet Kenenisa Bekele kazandı. Kenenisa, Berlin Maratonu 2 saat 1 dakika 41 saniyeli ile tamamladı. Kenenisa bu sonuçla rekoru kırmayı kaçırdı. Etiyopyalı atlet, rekoru iki saniye farkla kırmayı kaçırdı. Berlin Maratonunu Etiyopyalı Birhanu Legese 2 saat 2 dakika 48 saniye ile ikinci bitirdi. Yarışı üçüncü bitiren Etiyopyalı Sisay Lemma, 2 saat 3 dakika 36 saniyelik derece elde etti. Kadınlarda birincilik için Etiyopyalı Ashete Bekere ve Mare Dibabba müthiş mücadele verdi. Son metrelere kadar birlikte koşan iki atletten Bekere, son yüz metredeki atağıyla birinci oldu. Bekere 2 saat 20 dakika 14 saniye ile birinci oldu. Vatandaşı Dibabba ise 2 saat 20 dakika 22 saniyelik derecesiyle ikinci oldu. Kenyalı Sally Chepyego üçüncülüğü 2 saat 21 dakika 06 saniye ile elde etti.

Berlin Maratonunda Etiyopyalı atletler damga vurdu

ÇOK ÜZGÜNÜM
Şampiyon atlet Bekele, uzun bir süre geride koştu. Ancak son kilometrelerde inanılmaz bir atak yapan Bekele, aradaki farkı kapattı. Finişe de arkasındaki atletin bir dakika önünde girdi. Rekoru kıramadığı için çok üzgün olduğunu söyleyen şampiyon atlet Bekele “Özür dilerim. Rekoru kıramadığım için çok üzgünüm. Maratona hazırlanmama destek olan aileme ve teknik ekibime çok teşekkür ederim” dedi. Etiyopyalı atletlerin damgasını vurduğu 49. Berlin Maratonu'nun startını Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller verdi. Bu yıl maratona rekor düzeyde atlet katıldı. 150 ayrı ülkeden yaklaşık 47 bin sporcu maraton heyecanı yaşadı. Berlilerin her yıl olduğu gibi bu kez de maratona büyük ilgi gösterikken, yol boyunca yarışmacıları da yalnız bırakmadılar.

Berlin Maratonunda Etiyopyalı atletler damga vurdu

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Berlin Maratonu'nda Etiyopyalı atletler damga vurdu
Avrupa’nın 25 noktasında başörtülü kadınlara ayrımcılığa karşı sokağa çıktılar
‘Çeşitliliği Destekle’ etkinliğinde bıçaklı saldırı
Almanya’da aşırı sağcılar silahlanıyor