Berlin Maratonu'nda Etiyopyalı atletler damga vurdu
Berlin Maratonu'na Etiyopyalı atletler kazandı. Erkeklerde birinciliği iki saniye farkla rekor kırmayı kaçıran Kenenisa Bekele aldı. İkinciliği yine Etiyopyalı Birhanu Legese elde ederken, üçüncü ise Etiyopyalı Sisay Lemma oldu.
DÜNYANIN sayılı yarışmaları arasında gösterilen Berlin Maratonunu bu yıl Etiyopyalı atlet Kenenisa Bekele kazandı. Kenenisa, Berlin Maratonu 2 saat 1 dakika 41 saniyeli ile tamamladı. Kenenisa bu sonuçla rekoru kırmayı kaçırdı. Etiyopyalı atlet, rekoru iki saniye farkla kırmayı kaçırdı. Berlin Maratonunu Etiyopyalı Birhanu Legese 2 saat 2 dakika 48 saniye ile ikinci bitirdi. Yarışı üçüncü bitiren Etiyopyalı Sisay Lemma, 2 saat 3 dakika 36 saniyelik derece elde etti. Kadınlarda birincilik için Etiyopyalı Ashete Bekere ve Mare Dibabba müthiş mücadele verdi. Son metrelere kadar birlikte koşan iki atletten Bekere, son yüz metredeki atağıyla birinci oldu. Bekere 2 saat 20 dakika 14 saniye ile birinci oldu. Vatandaşı Dibabba ise 2 saat 20 dakika 22 saniyelik derecesiyle ikinci oldu. Kenyalı Sally Chepyego üçüncülüğü 2 saat 21 dakika 06 saniye ile elde etti.
ÇOK ÜZGÜNÜM
Şampiyon atlet Bekele, uzun bir süre geride koştu. Ancak son kilometrelerde inanılmaz bir atak yapan Bekele, aradaki farkı kapattı. Finişe de arkasındaki atletin bir dakika önünde girdi. Rekoru kıramadığı için çok üzgün olduğunu söyleyen şampiyon atlet Bekele “Özür dilerim. Rekoru kıramadığım için çok üzgünüm. Maratona hazırlanmama destek olan aileme ve teknik ekibime çok teşekkür ederim” dedi. Etiyopyalı atletlerin damgasını vurduğu 49. Berlin Maratonu'nun startını Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller verdi. Bu yıl maratona rekor düzeyde atlet katıldı. 150 ayrı ülkeden yaklaşık 47 bin sporcu maraton heyecanı yaşadı. Berlilerin her yıl olduğu gibi bu kez de maratona büyük ilgi gösterikken, yol boyunca yarışmacıları da yalnız bırakmadılar.
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